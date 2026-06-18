Спрос на китайские машины с пробегом в России бьет рекорды: в чем причина?

В мае 2026 года россияне купили 145 тыс. китайских автомобилей с пробегом

Рынок подержанных машин из КНР продолжает удивлять. В мае этого года был зафиксирован абсолютный рекорд по продажам – таких объемов вторичка еще не знала. Перепродажи китайских авто бьют все предыдущие показатели, и это не случайное колебание, а устойчивый тренд.

По данным аналитиков, в прошлом месяце россияне купили более 145 тысяч китайских машин, которые уже были в эксплуатации. Эта цифра на 18% превышает результат апреля и на целых 34% – показатели мая 2025-го. Впечатляющий скачок, который говорит сам за себя.

Почему так вырос интерес?

Среди ключевых причин – насыщение рынка новыми автомобилями. Китайские бренды активно поставляют машины в страну, и многие владельцы решают обновить свой автопарк, выбрасывая на вторичный рынок относительно свежие модели. Плюс к этому – постепенная адаптация покупателей: к китайскому автопрому уже привыкли, и стереотипы о ненадежности постепенно уходят в прошлое.

Еще один немаловажный фактор – цена. Новые иномарки дорожают, а кредиты становятся менее доступными. В такой ситуации взять машину с пробегом, пусть и китайскую, но в хорошем состоянии, – вполне разумное решение для многих семей.

Что покупают чаще всего?

Лидерами по перепродажам стали такие марки, как Chery, Geely, Haval и Changan. В основном спросом пользуются кроссоверы возрастом от двух до пяти лет. Именно они считаются оптимальным вариантом по соотношению цены и остаточного ресурса.

Аналитики прогнозируют, что до конца года объемы на вторичном рынке китайских авто продолжат расти. Это связано и с продолжающимся ввозом машин по параллельному импорту, и с ростом парка эксплуатируемых автомобилей. Похоже, статус «китаец» на вторичке перестает быть чем-то экзотическим.

Грядущий рост спроса на автомобили «За рулем» ранее прогнозировал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

