Эти автомобили выгоднее всего ввозить в Россию через Киргизию

Из Киргизии выгодно везти Volkswagen Tiguan L Pro, Geely Monjaro и Toyota RAV4

Покупка подержанного автомобиля из Киргизии – вполне рабочий вариант, если уложиться в 4 миллиона рублей. Дмитрий Рогов из компании «РоговМобиль» назвал тройку самых привлекательных моделей марок Фольксваген, Джили и Тойота.

По словам Рогова, абсолютным бестселлером тут выступает Volkswagen Tiguan L Pro. Его 2,0-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 220 л.с. (серия EA888) – один из самых надежных агрегатов, причем без всяких «мягких» гибридов. Трансмиссия – «мокрый» робот DQ382, который давно зарекомендовал себя как неприхотливый и ресурсный узел. Полноприводная схема завязана на муфту BorgWarner, а удлиненная платформа MQB обеспечивает приличный простор в салоне.

Volkswagen Tiguan L Pro

Оснащение у Тигуана богатое: есть не только подогрев, но и вентиляция с массажем передних кресел, а также аудиосистема неплохого уровня. Динамика – до сотни за 6.5 секунды. Правда, сейчас такой кроссовер обойдется немного дороже 4 миллионов рублей, почти впритык к бюджету.

Следующей по востребованности идет Geely Monjaro. Он конструктивно близок к Volkswagen, но заметно дешевле: цена начинается от 3.8 млн рублей. Двигатель 2,0 л здесь выдает уже 265 л.с. – налог, конечно, будет значительным, но машину все равно заказывают активно. Связка силового агрегата и 8-ступенчатого автомата Aisin с той же муфтой BorgWarner считается проверенной временем.

Geely Monjaro

Monjaro, особенно в рестайлинговых версиях, напичкан опциями по полной программе. Впрочем, по настройке подвески и тормозным характеристикам китайский кроссовер слегка уступает немецкому конкуренту. Но, как подмечает эксперт, для семейного автомобиля на первый план выходят вместительность и общий комфорт, чем он и берет.

И замыкает тройку Toyota RAV4 с обычным 2,0-литровым атмосферным мотором. Ценник колеблется в районе 3.80-3.85 млн рублей, хотя в начале года он доходил до 4.4 млн – так что сейчас покупка становится еще привлекательнее. У этой машины, по словам специалиста, безотказный двигатель, надежный вариатор и вполне работоспособный полный привод.

Toyota RAV4

Плюс – можно смело заливать 92-й бензин, что снижает расходы на эксплуатацию. Интерьер у RAV4, возможно, простоват, зато конструкция настолько надежна, что неудобства в отделке прощаются – именно это чаще всего и нужно покупателям.

Ранее «За рулем» подробно разбирал ресурс вариаторов на таких кроссоверах.