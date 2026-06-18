Установка камер ради штрафов: Госдума хочет лишить частные компании «золотой жилы»

В Думе предлагают оставить фиксацию нарушений ПДД исключительно за государством

В России могут ввести запрет на использование частных камер для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Группа парламентариев во главе с председателем профильного комитета Ярославом Ниловым подготовила законопроект, который уже направлен в правительство. Инициатива, авторами которой также выступили депутаты Дмитрий Гусев и Дмитрий Свищев, призвана убрать посредников между водителями и государством в вопросах безопасности на дорогах.

Суть поправок проста: фиксировать превышение скорости или выезд на встречную полосу смогут только камеры, находящиеся в собственности Российской Федерации или регионов. Передачу таких комплексов коммерческим структурам предлагается полностью запретить.

«В настоящее время действующее законодательство не запрещает передачу коммерческим и частным организациям на основе контрактов или концессионных соглашений право фиксировать нарушения правил дорожного движения с использованием принадлежащих им специальных технических средств. Частные структуры за свой счет покупают, устанавливают и обслуживают такие средства, получая процент от собранных административных штрафов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению разработчиков, такая система порождает конфликт интересов: бизнесу выгоднее ставить камеры не там, где действительно опасно, а там, где водитель чаще ошибается из-за запутанной разметки или неочевидных знаков. Это приводит к массовым обжалованиям постановлений и прокурорским проверкам.

Как подчеркивает Ярослав Нилов, контроль должен быть исключительной прерогативой государства, а безопасность на дорогах не должна превращаться в инструмент для пополнения карманов частных операторов.

Законопроект нацелен на то, чтобы камеры служили профилактике ДТП, а не сбору денег.