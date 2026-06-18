АВТОВАЗ начал применять машинное зрение

У АВТОВАЗа появилась система машинного зрения для проверки VIN-номеров

В производстве автомобилей Lada начали применять технологию машинного зрения.

Как рассказала пресс-служба АВТОВАЗа, в качестве пилотного проекта на конвейер установили интеллектуальную систему компьютерного зрения от российского разработчика VisionLabs. Система будет проверять корректность наклеек с VIN-номером на кузове автомобиля. Суть проверки в следующем: определяется совпадение номера на наклейке с гравировкой, а также качество и целостность самой наклейки – это будет важно при регистрации машины владельцем.

Систему уже начали применять на производстве Весты и Ауры, а далее планируют масштабировать на другие модели. Более того, проверкой наклеек с VIN-номером дело не ограничится. Предполагается, что в будущем машинное зрение можно будет задействовать для самых разных процессов контроля качества: например, для определения несоответствий в сборке, контроля техпроцессов, выявление течей и так далее.

Ранее «За рулем» рассказал, как автомобили Lada проверяют на прочность.