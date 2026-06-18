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УЗИ, рентген и клещи: выяснили, как проверяют на прочность автомобили Lada

Эксперт «За рулем» рассказал, как устроена система контроля качества на АВТОВАЗе

Вазовская система контроля качества – не местная самодеятельность, а наследник времен интеграции АВТОВАЗа в глобальный автопром. Технологическая культура, заложенная альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, бывшим мажоритарным владельцем тольяттинского завода с 2014 года, работает до сих пор – и даже развивается.

Уход иностранцев только закалил стандарты. Процедуры контроля, которые французы и японцы внедряли десятилетиями, на АВТОВАЗе не только сохранили, но и продолжают использовать без скидок на «особые условия». Никаких упрощений, и занято в системе проверки качества около 650 человек.

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Люди и роботы

Контроль – на всех циклах и этапах производства.

После штамповки каждую кузовную деталь осматривают визуально. Калибры-эталоны различных деталей и 3D-сканеры сверяют геометрию с идеальной моделью. Крупные детали, такие как боковины, робот-манипулятор ощупывает по тысячам точек.

Нашлись отклонения? Отчет летит на донастройку технологии, чтобы геометрия кузова была максимально точной.

Для сваренного кузова – не только стопроцентный осмотр, но и выборочное самое настоящее УЗИ, ультразвуковое исследование качества точек сварки – например, на кузове Лады Гранты таких 4560.

При проверке окраски кузова помимо прочего оборудования используется прибор для измерения размеров шагрени.
При проверке окраски кузова помимо прочего оборудования используется прибор для измерения размеров шагрени.

Самое жесткое исследование – разрушающий контроль. Три кузова в неделю гидравлические клещи рвут в клочья. Вскрывают крышу, как консервную банку, затем боковины, пол. Вандализм оправдан – проверить на прочность надо все точки сварки. На один подопытный кузов уходит несколько рабочих смен.

Отлитые из чугуна и алюминия детали двигателей и ходовой части просвечивают рентгеном. Как флюорография, только на порядок мощнее. Нашли раковину? Вся партия на переплавку.

Как и в поликлинике для людей, при УЗИ точек сварки используется специальная смазка, для автомобиля она на основе вазелина.
Как и в поликлинике для людей, при УЗИ точек сварки используется специальная смазка, для автомобиля она на основе вазелина.

Для собранных моторов – «горячие» испытания с автоматической подачей бензина, масла и охлаждающей жидкости: 300 секунд на стенде на оборотах от 1000 до 4500 об/мин. Оператор ищет течи и слушает шумы в звукоизолированной кабине. Есть и холодные тесты без запуска: электромотор крутит двигатель со скоростью 1100 об/мин, проверяется более сотни параметров.

После окраски кузова цвет сверяется с эталоном на специальной табличке размером с фотокарточку 9×12 см. Замеряется шагрень, а для более тщательного осмотра оттенок света в световом тоннеле автоматически подстраивается под цвет кузова.

Контроль ключевых операций при сборке осуществляют контролеры – «чек-мены». В финале у каждой машины – полный набор проверок, дождевальная камера (три тонны воды на автомобиль) и ездовая проверка на треке.

Что такое AVES

Но есть в этом французском наследстве один подход, который, возможно, важнее всех роботов и конвейеров. Представьте, что вы приходите в автосалон, садитесь на корточки у бампера и начинаете… придираться. К зазору между крылом и дверью. К тому, как хлопает капот. К разнотону окраски бампера и кузова.

Так называемых калибров, эталонных матриц-образцов практически всех кузовных деталей от мала до велика, – огромное количество.
Так называемых калибров, эталонных матриц-образцов практически всех кузовных деталей от мала до велика, – огромное количество.

На АВТОВАЗе таких людей называют не придирами, а оценщиками. И у них есть официальная методика, которая называется AVES (Alliance Vehicle Evaluation Standard или Стандарт оценки автомобилей альянса). Да, АВТОВАЗ уже не в альянсе, но в переводе на человеческий это по-прежнему «оценка качества глазами покупателя».

Эксперты здесь – не инженеры, а именно «тарированные потребители». Вы когда-нибудь слышали про «синдром сварщика»? Это когда человек, который сделал что-то своими руками, перестает видеть в этом изъяны.

Оценщик системы AVES – это внешний, незамыленный глаз. Он не знает, как трудно было приварить эту деталь. Ему всё равно. Он – это мы, то есть покупатель из автосалона, который тычет пальцем в щель и говорит: «А это чего тут?»

Мощное рентгеновское просвечивание позволяет без механического воздействия заглядывать вглубь металла деталей на глубину до 100 мм.
Мощное рентгеновское просвечивание позволяет без механического воздействия заглядывать вглубь металла деталей на глубину до 100 мм.

Если оценщик нашел косяк, он не уходит домой с чувством выполненного долга, а пишет отчет, и производитель обязан вылечить болезнь до того, как машина отправится к дилеру. У оценщика есть власть! Он даже может остановить производство модели, если наберется критическая масса замечаний. Право красной карточки, как в футболе.

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Шкала оценок

Во время испытаний автомобиль получает оценки за найденные недостатки. Их уровней четыре: V1+, V1, V2 и V3. Это своеобразная шкала боли для производителя и для клиента.

  • V1+ (высший балл тревоги) – самая серьезная оценка. Ее ставят за дефекты, которые делают эксплуатацию невозможной или напрямую угрожают безопасности водителя и пассажиров. С такой оценкой машину выпускать нельзя.
  • V1 – серьезный недостаток, который вызовет у покупателя явное недовольство и потребует срочного ремонта. Ездить можно, но лучше не надо.
  • V2 – дефект, который клиент точно заметит в процессе обычной эксплуатации. Недовольство будет, но скорее всего терпимое. Ремонт возможен, например, при плановом техобслуживании.
  • V3 – самая мягкая оценка. Недостаток клиент наверняка обнаружит, но особого раздражения он не вызовет. Жить можно, но лучше бы его не было.

По системе «Быстрый AVES» проверяется 200 автомобилей в день – на каждый уходит полчаса. А по одному экземпляру от каждой модели или кузова могут проверяться и еще придирчивее, в течение двух часов – не только в статике, но и на треке (обычно это 20 автомобилей в день).

Система AVES пришла на ВАЗ еще в начале 2010‑х годов, и первой «подопытной» стала Лада Гранта. Результаты? Снижение количества брака в три раза.

В дополнение к внешнему, хорошо известному с 70‑х годов, еще один испытательный трек проложен прямо внутри сборочного цеха. Есть даже булыжник, а для полного набора тестов на нем не хватает разве что скоростного кольца.
В дополнение к внешнему, хорошо известному с 70‑х годов, еще один испытательный трек проложен прямо внутри сборочного цеха. Есть даже булыжник, а для полного набора тестов на нем не хватает разве что скоростного кольца.

А что сейчас? Сильнейшая просадка по качеству была в 2022 году – из-за огромных проблем с комплектующими. Но сейчас уже практически оправились: работают примерно с 370 партнерами, а с 2022 года был заменен 181 поставщик.

По итогам 2025 года по уровню качества АВТОВАЗ заявляет, что вышел на считающийся эталонным уровень 2021 года, когда компания работала совместно с альянсом. По первым оценкам показатели начала 2026‑го стали еще лучше.

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