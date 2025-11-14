#
Разбираем вариатор Jatco – он без ремонта прослужил на Ладе Весте 350 тысяч км

Доставшийся вазовским моделям Лада Веста и XRAY вариатор Jatco третьего поколения с индексом JF015E к удачам японской компании не отнесешь.

Хлебушкин Илья
14.11.2025 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-87