Разбираем вариатор Jatco – он без ремонта прослужил на Ладе Весте 350 тысяч км
Доставшийся вазовским моделям Лада Веста и XRAY вариатор Jatco третьего поколения с индексом JF015E к удачам японской компании не отнесешь.
512
14.11.2025
Отзывы о LADA Vesta (30)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-87