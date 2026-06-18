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Бестселлер вернулся в РФ — новый взрыв популярности?

В первый месяц продаж обновленный Geely Coolray купили в РФ около 300 человек

Продажи компактного кроссовера Geely Coolray в первый месяц после камбека в РФ составили 275 единиц.

Об этом сообщает источник, опираясь на данные агентства «Автостат Инфо». Напомним, Geely Coolray обновился и вернулся на российский рынок после небольшой паузы – продажи возобновились 21 мая по цене 2 889 990 рублей за единственную комплектацию. В начале 2020-х модель была бестселлером на российском авторынке, регулярно занимая верхние строчки в топах продаж.

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Geely Coolray
Geely Coolray

Однако за время отсутствия ее нишу занял клон Belgee X50 из Белоруссии, к которому совсем недавно добавилась новая версия Belgee X50+. Для сравнения источник приводит суммарные продажи всех белорусских «икс-пятидесятых» за тот же период: 2349 единиц. Как думаете, время «исходного» Кулрея безвозвратно ушло или он еще наберет силу?

Ранее «За рулем» рассказал о самых выгодных в обслуживании автомобилях – Coolray среди них.

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Источник:  Китайские автомобили
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