Названы самые выгодные по цене и обслуживанию автомобили

Эксперт Титов перечислил самые выгодные по цене и обслуживанию машины в России

Сегодня при выборе машины покупатели всё чаще смотрят не на бренды, а на реальные расходы. В ход идёт совокупная стоимость владения – цена покупки плюс гарантия, доступность сервиса, запчасти и то, как быстро авто потеряет в цене на вторичке. Именно эти факторы, а не устаревшие стереотипы, определяют спрос, заявил замгендиректора по направлению машин с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.

По словам эксперта, лучший баланс сегодня демонстрируют массовые и локализованные китайские модели. « Tenet T4/T7, Haval Jolion и F7, Belgee X50/X70, Geely Coolray и Monjaro, Chery Tiggo, Omoda C5, Jaecoo J7», – перечислил Титов. Он подчеркнул, что это уже не экзотика, а понятный рынок с развитой дилерской сетью, гарантией и уже накопленной статистикой.

Второй лагерь самых выгодных машин – это российские и локализованные модели. Речь идёт о Lada Vesta, Lada Largus, Niva Travel и Solaris. Их главные козыри – дешёвое и доступное обслуживание, широкая сеть сервисов, наличие запчастей и предсказуемые траты на эксплуатацию.

Есть ещё один любопытный сегмент – автомобили «ушедших» брендов, которые ввозят по альтернативным каналам. Тут главное – прозрачное происхождение и понятная история.

В премиальной группе эксперт выделил Volvo XC60/XC90, Audi Q5/Q7, Mercedes-Benz GLC/GLE, BMW X3/X5, Porsche Cayenne/Macan. В массовом сегменте из «иномарок» выбор пал на Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Camry.

Итог таков: страна происхождения марки уже не решает. На первый план выходит качество всей экосистемы владения – от цены покупки до затрат на ремонт.

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