Что происходит на заправках в Москве? Актуальные цены на данный момент

Опубликована статистика цен на московских АЗС после резкого роста 18 июня

Ситуация на столичных заправках после скачка цен оказалась крайне неоднородной.

Например, на «Нефтьмагистрали» у Волгоградского проспекта цифры на табло пугают: 92-й бензин стоит уже 85,99 рубля, 95-й – 94,99, а дизель добрался почти до сотни – 99,99 рубля. И это не предел: самый дорогой АИ-100 оценили в 109 рублей. Машин здесь сейчас даже больше, чем обычно, но топливо пока отпускают без ограничений. Народ, естественно, пользуется моментом и заливает полные баки.

Правда, из пяти обещанных бензовозов на станцию приехал только один. Что будет с поставками дальше – здесь не знают. Цены за последние два дня поднимали уже дважды, и сотрудники откровенно говорят: это может продолжиться.

Прямо через дорогу – «Лукойл», который сначала вообще не работал, но позже открылся. И вот тут контраст разительный: 92-й – 65 рублей, 95-й – 73,87, дизель – 78,48. Никаких скачков, никакого ажиотажа.

Совсем другая история на АЗС «Нефтьмагистраль» на Новорязанском шоссе за МКАДом. Тут цены тоже взлетели – 95-й по 94,99, его версия EVO – по 97,99. Но вот наплыва водителей нет. И дизельного топлива, кстати, тоже нет в наличии.

В «Роснефти» все спокойно – резкого роста цен и дефицита не наблюдают нигде. На Волгоградском проспекте машин стало чуть больше, даже появились небольшие очереди, но цены прежние: 92-й – 64,30 рубля, 95-й – 73,10, дизель – 79,15. На улице Айвазовского никаких ограничений, бензовозы приходят по расписанию, а сотрудники подчеркивают: работаем в штатном режиме. Единственное изменение – теперь, чтобы заправиться до полного бака, нужно предупредить об этом на кассе. Впрочем, эту практику ввели еще три недели назад.

Небольшие очереди есть и на «Роснефти» на Привольной, но скачков цен тоже нет. А на Новорязанском шоссе и вовсе все тихо – заправка небольшая, цены старые.

Сеть Teboil тоже не подводит: 92-й – 64,19, 95-й – 71,24, дизель – 77,87. Машин на их станциях на Волгоградском и Привольной заметно прибавилось, кое-где даже выстраиваются очереди.

Пока водители вынуждены искать, где подешевле, ситуацией уже занялась Федеральная антимонопольная служба. Ведомство отправило запрос в «Нефтьмагистраль» и требует объяснить, на каком основании цены так резко взлетели. Компании придется раскрыть данные о стоимости, рентабельности и причинах повышения – ответ ждут до 26 июня.

О динамике цен на топливо «За рулем» недавно сообщал в контексте общего роста стоимости владения автомобилем.