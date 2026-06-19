В РФ запустили производство новых кроссоверов — вот что о них известно

Раскрыты технические подробности по кроссоверу Esteo MX питерской сборки

На бывшем заводе General Motors в Шушарах (ныне – предприятие «АГР») запустили сборку кроссоверов Esteo MX.

Esteo MX – это эволюционировавший под запросы российского рынка Exeed TXL. Под капотом – тот же двухлитровый турбомотор на 197 л.с. и 375 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый классический автомат. Привод обеих комплектаций – полный, причем электроника предлагает семь ездовых режимов. А различаются комплектации «Премиум» и «Флагман» аудиосистемой, списком опций и размером колесных дисков.

В зависимости от версии аудиосистема Boya Melody с сабвуфером комплектуется 14 или 21 динамиком. В списке электронных помощников – адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение и система помощи при перестроении.

Из приятного для российских покупателей: кузов полностью оцинкован, бачок омывателя увеличен до 7 литров, а камера заднего вида имеет функцию самоочистки. Дилеры уже начали принимать предзаказы на эти автомобили.

Ранее «За рулем» уже подробно рассказывал об оснащении этих машин.