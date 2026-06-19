В Россию везут старые Toyota и Kia из Китая: что происходит со спросом

Эксперт Мякинников: российский автопарк продолжит стареть

Генеральный директор Pango Cars Александр Мякинников рассказал, что н а вторичном рынке России доля машин старше десяти лет зашкаливает – и в ближайшее время ситуация не изменится. Люди все чаще обращают взор на «бэушку», а не на новое авто.

Рост импорта подержанных машин из КНР – абсолютно логичная реакция рынка, считает специалист. Что любопытно: везут к нам оттуда вовсе не китайские марки массово, а проверенные глобальные бренды. Как подсчитал « Автостат», в топе такого ввоза – Toyota, Volkswagen и Kia. Закон рынка сработал безупречно: есть спрос – появляется и предложение. Многие покупатели по старинке голосуют рублем за бренды с устоявшейся репутацией, пусть даже такие авто обходятся в разы дороже «официалок» из КНР.

Правда, уже к концу 2026 года объемы ввоза машин «глобальных» марок из Китая, скорее всего, пойдут на спад. Тенденция прослеживается уже сейчас: оборачиваемость таких авто заметно упала по сравнению, скажем, с прошлым годом. Продаются они куда медленнее. Все это намекает на то, что покупатель стал острее реагировать на цену и все чаще задумывается, а стоит ли переплачивать за привычный шильдик.

К чему это приведет? Автопарк продолжит стареть, а сама структура спроса на «вторичке» станет гораздо прагматичнее. Сильные глобальные бренды, конечно, не потеряют своей привлекательности, но их доля в импорте может сократиться. Цены давят, предложение насыщается, и теперь выбор будет строиться не просто на имени марки, а на балансе цены, состояния, ликвидности и будущих расходов на обслуживание, подчеркнул эксперт.

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