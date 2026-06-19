Вторая жизнь Волги: старт продаж трех новинок сегодня, 19 июня

Сегодня в дилерских центрах Volga появятся кроссоверы К40 и К50, а также седан С50

Уже в эту пятницу, 19 июня, легендарное имя Volga вернется на дороги страны – официально стартуют продажи одноименных автомобилей.

Первая партия новинок поступит в два с половиной десятка дилерских центров, которые расположены в крупнейших городах-миллионниках. Пока машины только готовятся к передаче клиентам, производитель уже раскрыл цены.

Самым доступным предложением в линейке стал кроссовер К40, за который просят от 2 749 000 рублей. Следом идет седан С50 с ценником от 2 899 000 рублей, а флагманский паркетник К50 оценен минимум в 4 199 000 рублей. При этом все три модели технически базируются на хорошо знакомых платформах Geely, но уже серьезно адаптированы для нашего рынка.

Под капотом у машин – исключительно турбированные моторы. Базовый К40 довольствуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и приводом на передние колеса. Правда, есть и альтернатива: двухлитровый движок на 200 л.с.

Седан С50 предлагает выбор между 150 и 200 л.с., а топ-кроссовер К50 выдает впечатляющие 238 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Уже вовсю ведется локализация производства, и машины готовы понимать русскую речь – достаточно сказать «Привет, Волга!», и ассистент откроет крышу или настроит климат.

Производственный план на этот год утвержден на уровне 30 тысяч экземпляров. Полторы тысячи автомобилей уже сошли с конвейера бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде, а до конца года предприятие намерено реализовать 27 тыс. машин.

О планах бренда Volga «За рулем» подробно писал ранее.