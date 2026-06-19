Этот семиместный «японец» с нержавеющим кузовом стоит дешевле Geely и Chery

В России в продаже появились новые Mitsubishi Xpander и Xpander Cross

Пока официальные дилеры задирают цены на семиместные китайские кроссоверы, на рынке появился куда более доступный вариант с японским шильдиком. Речь о Mitsubishi Xpander – компактвэне с полностью оцинкованным кузовом, который привозят в нашу страну из ОАЭ. Начальная стоимость стартует от 2 000 000 рублей.

Разработанная для Юго-Восточной Азии модель дебютировала еще в 2017 году и успела завоевать популярность в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах. В РФ ее предлагают как в стандартном исполнении, так и в «проходимой» версии Xpander Cross с увеличенным клиренсом.

Минимальный ценник в 2 миллиона действует во Владивостоке и Ставрополе – правда, пока исключительно для машин серого или черного цвета. Интересный нюанс: владивостокский вариант оснащен черным тканевым салоном, а ставропольский – бежевым. В остальном комплектация этих экземпляров идентична: с завода идет камера заднего вида, кондиционер, медиасистема с сенсорным экраном, светодиодная оптика, датчики давления в шинах, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

Разброс цен по стране получился весьма ощутимым. Например, у некоторых продавцов из Владивостока за новый Xpander просят уже 2 400 000 рублей. В Находке кросс-вэна Xpander Cross оценили в 2 427 000 рублей, а в Твери поставка обеих версий обойдется от 2 460 000 до 2 500 000 рублей. В Омске минимальный порог начинается от 2 262 600 рублей, а вот в Воронеже, Ростове-на-Дону, Москве и Тюмени за Xpander Cross придется выложить 2 610 000 – 2 680 000 рублей. В Сыктывкаре и Нижнем Новгороде машина дорожает до 2 900 000.

Mitsubishi Xpander

В сравнении с прямыми конкурентами из официальных каналов – Geely Okavango (от 3 908 990 рублей), Jetour X90 Plus (от 3 969 900 рублей) или Chery Tiggo 8 Pro Max (от 3 305 000 рублей) – Mitsubishi выглядит настоящим «бюджетником». Правда, отдельные продавцы в регионах не стесняются устанавливать прайс, сопоставимый с китайцами. Так, в Сочи (где в наличии есть минимум два авто) цены варьируются от 3 400 000 до 3 500 000 рублей. А один крупный дилер из Нижнего Новгорода и вовсе выставил кросс-вэн за 3 699 000 рублей.

Машины в наличии у дилеров – исключительно топовая версия High-Line. В нее входят полностью светодиодная оптика, кожаный салон с мультирулем, 10-дюймовая мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровая «приборка», климат-контроль, камера кругового обзора с парктрониками и электрический стояночный тормоз с автохолдом.

Mitsubishi Xpander

Под капотом у всех Xpander и Xpander Cross стоит старый-добрый 1,5-литровый атмосферник с цепным приводом ГРМ – такой же, как у азиатских такси. Мотор без проблем переваривает 92-й бензин, выдает 105 л. с. и работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Надежность этой связки сомнений не вызывает.

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