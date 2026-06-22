Toyota отзовет тысячи машин популярных моделей: в чем причина?

Toyota отзывает более 13,6 тыс. авто в Китае из-за ошибки ПО приборной панели

Японский автоконцерн Toyota запускает в КНР масштабную сервисную кампанию: под отзыв попадают свыше 13 600 машин. Среди них числятся как китайские модели Toyota, так и импортированные в страну автомобили Lexus.

Все дело в сбое программного обеспечения, управляющего комбинацией приборов. Неправильные настройки приводят к тому, что после запуска двигателя панель может вести себя некорректно. Как следствие – водитель рискует пропустить часть предупреждений и информационных сообщений. А это напрямую создает угрозу безопасности на дороге.

Чтобы исправить ситуацию, в дилерских центрах обновят ПО на проблемных машинах. Естественно, процедура будет бесплатной для владельцев.

Львиная доля кампании пришлась на внедорожники Toyota Prado. Уже с 27 июня 2026 года производитель начнет приглашать на сервис 9408 таких авто, выпущенных в Китае. Речь о машинах, собранных с 16 июля 2024 года по 27 сентября 2025 года.

Кроме того, дефект нашли у импортных моделей. В частности, сервисная акция коснется 2945 гибридных внедорожников Lexus GX500h, которые сходили с конвейера с 28 февраля по 26 декабря 2024 года. Еще семь экземпляров Lexus UX300h, произведенных с 12 апреля по 26 июля 2024 года, также попали в список. И наконец, под отзыв подпадают 1328 автомобилей Toyota Crown. Речь о партии, выпущенной в период с 20 мая 2024 года по 21 июля 2025 года.

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