Любую машину из Китая теперь можно пробить по базе

«Автостат» запустил AutoProof — сервис по проверке подержанных китайских авто

Российское аналитическое агентство «Автостат», Китайская ассоциация автомобильных дилеров CADA и оператор национальных китайских выставок Gefera Media представили совместный продукт – сервис Автопруф, он же AutoProof.

Смысл сервиса прост: он позволяет «пробить» любой привезенный из Китая автомобиль по VIN-коду. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, представляя проект, напомнил, что на Китай сейчас приходится более четверти всего российского автоимпорта с пробегом. Причем это известнейшие марки: 27% от всего их количества составляет Volkswagen, а также в Топ-5 попали Audi, Toyota, Honda и BMW.

Все это свежие машины со средним возрастом 4,4 года. Но зачастую – уже с богатой историей, так как машин в КНР много, а значит, и разнообразные события (в том числе – ДТП) происходят довольно часто.

«Купив такую машину здесь, можно уже в процессе эксплуатации получить и все вытекающие отсюда неприятные сюрпризы. К тому же в КНР очень много автомобилей-"утопленников"», – отмечают в «Автостате».

Но теперь можно проверить любой подержанный автомобиль из Китая, включая уже ввезенные в страну. Дело в том, что по всем авто есть верифицированные в CADA отчеты, которые содержат дату первой регистрации, количество и тип владельцев (физ- или юрлицо), заводской цвет, реальный пробег и все сведения по ТО, ремонтам и страховым случаям. Сервис без труда находится в Сети и, судя по всему, уже работает – вбив VIN-код машины, можно запросить на нее полный отчет.

Ранее «За рулем» рассказал о том, какие машины чаще всего попадают в ДТП.