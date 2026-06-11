Страховщики рассказали, какие машины чаще всего попадают в ДТП

Эксперт Яковлев из «РЕСО–Гарантия»: Бюджетные авто попадают в ДТП чаще всего

Заместитель директора Департамента розничного страхования компании «РЕСО- Гарантия» Павел Яковлев рассказал, что лидерами по аварийности водители недорогих машин становятся отнюдь не случайно. Причина, по его словам, кроется в их количестве и принадлежности к экономичному классу. Кроме того, он предположил, что реальное число ДТП с такими автомобилями может быть выше, чем показывают официальные отчеты.

Дело вот в чем: страховщики работают с такси довольно осторожно и в основном – лишь с лизинговыми машинами из крупных автопарков. Там контроль за эксплуатацией заметно строже, чем у частников. «К тому же покрытие по их полисам зачастую включает только "тотал и угон", поэтому мы не узнаем от страхователей о мелких повреждениях», – пояснил эксперт.

В компании «Зетта Страхование», в свою очередь, уточнили, что среди их клиентов преобладают автомобили массовых брендов. Согласно статистике страховщика, в нынешнем антирейтинге «аварийных» марок оказались Москвич, Haval, Datsun, Chery, Exeed и Mitsubishi.

Понятно, что кроме недавно поставляемых в корпоративные парки Москвичей и Haval в списке заметную долю занимают модели, которые уже давно не выпускаются и не завозятся в Россию, – Datsun и Mitsubishi. Все участники этого рейтинга, за исключением условно премиального Exeed, относятся к массовому сегменту.

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