Почему сенсорные экраны в машинах безопаснее кнопок? Непопулярное мнение

Коитиро Ямагучи: Кнопки в авто опаснее сенсорных экранов из-за расположения

Глава проекта Mazda CX-5 Коитиро Ямагучи удивил неожиданным заявлением. По его словам, привычные физические кнопки на панели управления машиной представляют большую угрозу, чем сенсорные экраны.

Дело, как выяснилось, вовсе не в тактильных ощущениях или привычке. Ямагучи акцентирует внимание на расположении клавиш. Традиционные тумблеры и рычажки для настройки климат-контроля или выбора режима движения размещены довольно низко, ближе к центральной консоли. Это вынуждает водителя буквально отрывать взгляд от дороги. С тачскринами же все иначе: дисплей почти всегда находится прямо перед глазами или в зоне периферийного зрения.

Получается парадоксальная ситуация: чем дольше водитель на ощупь ищет нужный переключатель, тем сильнее он отвлекается от управления. Сенсорный экран, напротив, позволяет быстрее сориентироваться и не терять контроль над дорогой. По крайней мере, именно такую логику приводит сам разработчик.

Впрочем, позиция Ямагучи идет вразрез с тем, что сейчас происходит в автомобильной индустрии, особенно на китайском рынке. Минпром КНР принял решение жестко ограничить использование дисплеев: уже с 1 июля 2026 года вступают в силу новые стандарты.

По сути, грядет фактический запрет на управление важнейшими функциями только через тачскрин. Китайский регулятор требует, чтобы на всех новых моделях были обязательно установлены физические клавиши для целого ряда критически важных операций.

В перечень обязательных «железных» кнопок попали включение поворотников и аварийной сигнализации, переключение передач, вызов экстренных служб, управление звуковым сигналом и активация систем помощи водителю (ADAS). Также сюда вошли обогрев и обдув лобового стекла и кнопка включения/отключения питания, что особенно актуально для электромобилей.

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