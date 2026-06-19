Россияне расхватывают эти полноприводные кроссоверы как горячие пирожки

Спрос на полноприводные кроссоверы Changan Uni-S в России превысил предложение

У ряда российских дилеров Changan наблюдается дефицит новых кроссоверов Uni-S, сообщает источник по результатам собственного обзвона автосалонов.

Сообщается, что причина – в повышенном спросе, намного опережающим предложение. Некоторые автосалоны имеют в своем распоряжении буквально по паре машин, иные – не располагают и этим. Срок ожидания заказанного Uni-S актуального исполнения в разных дилерских центрах составляет от двух недель до полутора месяцев. Клиентам советуют присмотреться к нераспроданным дорестайлинговым Uni-S – правда, в некоторых случаях они оказываются дороже новых, торгующихся с пакетом скидок.

Напомним, в ходе обновления Changan Uni-S получил не только рестайлинговую внешность, но и систему полного привода, принципиально отличающую его от предшественника, ранее известного в РФ под именем CS55 Plus.

Также «За рулем» рассказал, когда у нового Changan Uni-S появится более доступная моноприводная версия.