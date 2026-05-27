Полный привод, цифровой интерьер, доступная цена: проверили, как едет новинка Changan
Changan Uni-S сумел удивить с первых минут, пока я пробирался разбитыми задворками до выезда на магистраль. Предшественник не очень любил неровности, а новая машина максимально мягко проходит и заплатки, и «лежачих полицейских», и крупные выбоины.
Увлекаться, конечно, не стоит: всё же это кроссовер на шинах «городской» размерности 225/55 R19. Он и повороты проходит на манер легковушки, с небольшими кренами. Но прогресс налицо.
Что изменилось
Главное новшество – полный привод с многодисковой муфтой подключения задних колес. Добавили ездовые режимы для снега, грязи и песка, а блокировкой муфты распоряжается электроника. Она же умело имитирует межколесные блокировки: с диагональным вывешиванием Uni-S справился без проблем.
Задние колеса подключаются без задержек и гребут на совесть. Индикацию распределения тяги можно вывести на центральный дисплей, здесь же – данные о давлении в шинах: удобно, если необходимо его стравить перед сложным участком.
При желании можно снизить расход бензина, выбрав экономичный режим – в нем кроссовер становится переднеприводным. В «эко» Changan неспешен на разгон, в нормальном ведет себя среднестатистически, в спортивном готов подорваться с места по легкому касанию газа, а по песку действительно увереннее всего едет при одноименной настройке.
Uni-S мощнее большинства одноклассников: с турбомотора 1.5 сняли 181 силу. Полный привод минимизировал пробуксовку на старте, которая раньше не давала выйти на заявленные показатели – а теперь Changan, по нашим замерам, укладывается в 9 секунд до сотни.
Роботизированная коробка и до обновления отличалась адекватными и мягкими переключениями, и они никуда не делись.
Полноприводной версии положен бензобак внушительного объема – 68 л. Такой есть не у всех больших кроссоверов! Он сулит хороший запас хода: мотор Uni-S умерен в потреблении бензина.
Цифровой интерьер
Акустический комфорт – выше уровня класса. Только после 120 км/ч в салон начинает проникать легкий аэродинамический шум – даже из колесных арок не проходит ничего лишнего. Подумал, что стоят шины именитого мирового бренда, а обнаружил китайские Chaoyang.
Приятно удивила работа двухзонного климат-контроля: в сырую погоду он не допускал запотеваний. Для комфорта выставил 21 градус, хотя в иных «китайцах» приходится уходить от привычных значений к 25-26 единицам. Управление микроклиматом реализовано толково: есть блок физических кнопок, а на сенсорном экране линейка основных настроек и вызова полного меню находится в постоянном доступе.
Системы активной безопасности настроены корректно. Удержание в полосе срабатывает мягко. Адаптивный круиз-контроль поддерживает адекватную дистанцию и не прибегает к паническому торможению, если перед ним в ряд перестраивается автомобиль. Для тех, кто привык пользоваться подобными ассистентами, это отнюдь не мелочи.
Выводы
Changan Uni-S обрел то, чего ему не хватало: полный привод, расширенный зимний пакет и актуальные цифровые сервисы. И – что удивительно – стал дешевле предшественника. Сплошные плюсы.
Changan Uni-S
- Разгон 0–100 км/ч, с 8,9
- Макс. скорость, км/ч 180
- Длина / ширина / высота / база, мм 4550 / 1868 / 1680 / 2650
- Дорожный просвет, мм 188
- Объем багажника, л 475‑1415
- Снаряженная / полная масса, кг 1625 / 1950
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³, 181 л. с. при 5500 об/мин, 280 Н·м при 1500–4000 об/мин
- Трансмиссия полный привод, Р7
- Топливо/запас топлива, л АИ‑92…95 / 68
- Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,3
