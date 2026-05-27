Полный привод, цифровой интерьер, доступная цена: проверили, как едет новинка Changan

Отчет с тест-драйва обновленного кроссовера Changan Uni-S с сервисами Яндекса

Changan Uni-S сумел удивить с первых минут, пока я пробирался разбитыми задворками до выезда на магистраль. Предшественник не очень любил неровности, а новая машина максимально мягко проходит и заплатки, и «лежачих полицейских», и крупные выбоины.

Увлекаться, конечно, не стоит: всё же это кроссовер на шинах «городской» размерности 225/55 R19. Он и повороты проходит на манер легковушки, с небольшими кренами. Но прогресс налицо.

Что изменилось

Главное новшество – полный привод с многодисковой муфтой подключения задних колес. Добавили ездовые режимы для снега, грязи и песка, а блокировкой муфты распоряжается электроника. Она же умело имитирует межколесные блокировки: с диагональным вывешиванием Uni-S справился без проблем.

Задние колеса подключаются без задержек и гребут на совесть. Индикацию распределения тяги можно вывести на центральный дисплей, здесь же – данные о давлении в шинах: удобно, если необходимо его стравить перед сложным участком.

Changan Uni-S. Цена в России от 2 979 900 ₽. Полностью поменялось оформление передней и задней частей кузова. Профиль остался неизменным, машина стала длиннее лишь на 35 мм. Оцинкованы все кузовные панели за исключением крыши.

При желании можно снизить расход бензина, выбрав экономичный режим – в нем кроссовер становится переднеприводным. В «эко» Changan неспешен на разгон, в нормальном ведет себя среднестатистически, в спортивном готов подорваться с места по легкому касанию газа, а по песку действительно увереннее всего едет при одноименной настройке.

На днище ничего не выступает. Задняя подвеска независимая и при переднем приводе. Паспортный клиренс в 188 мм – честный.

Uni-S мощнее большинства одноклассников: с турбомотора 1.5 сняли 181 силу. Полный привод минимизировал пробуксовку на старте, которая раньше не давала выйти на заявленные показатели – а теперь Changan, по нашим замерам, укладывается в 9 секунд до сотни.

Небольшой песчаный подъем помог наглядно показать превосходство версии 4×4. В моноприводном режиме машина закапывается и стоит на месте. При полном приводе – чисто символическая пробуксовка, после которой Uni-S уверенно едет вверх.

Роботизированная коробка и до обновления отличалась адекватными и мягкими переключениями, и они никуда не делись.

Полноприводной версии положен бензобак внушительного объема – 68 л. Такой есть не у всех больших кроссоверов! Он сулит хороший запас хода: мотор Uni-S умерен в потреблении бензина.

Цифровой интерьер

В спортивном режиме цифровая приборка обретает классический вид. В медиасистему интегрированы сервисы Яндекс Музыка и Яндекс Книги. Беспроводные протоколы Android Auto и CarPlay дополнены встроенными онлайн-картами на базе того же Яндекса. Если при движении по маршруту выйти из режима навигатора на центральном экране, карта автоматически появится на комбинации приборов.

Селектор робота – справа под рулем.

Акустический комфорт – выше уровня класса. Только после 120 км/ч в салон начинает проникать легкий аэродинамический шум – даже из колесных арок не проходит ничего лишнего. Подумал, что стоят шины именитого мирового бренда, а обнаружил китайские Chaoyang.

Традиционных кнопок мало, но оставить их для управления микроклиматом не забыли. На баранке предусмотрели две кнопки с настраиваемыми функциями – на одну удобно вывести его обогрев.

Приятно удивила работа двухзонного климат-контроля: в сырую погоду он не допускал запотеваний. Для комфорта выставил 21 градус, хотя в иных «китайцах» приходится уходить от привычных значений к 25-26 единицам. Управление микроклиматом реализовано толково: есть блок физических кнопок, а на сенсорном экране линейка основных настроек и вызова полного меню находится в постоянном доступе.

Профиль передних сидений понравился, за несколько часов не устаешь. У водительского есть настройка поясничного подпора и память положения.

Сзади места вдоволь по всем направлениям. Цветовых вариантов интерьера три: черный, черно-кофейный и терракотовый. К необычным рычажкам стеклоподъемников и дверного замка привыкаешь быстро.

Системы активной безопасности настроены корректно. Удержание в полосе срабатывает мягко. Адаптивный круиз-контроль поддерживает адекватную дистанцию и не прибегает к паническому торможению, если перед ним в ряд перестраивается автомобиль. Для тех, кто привык пользоваться подобными ассистентами, это отнюдь не мелочи.

Органайзер под полом багажника необычный – ворсовый. В таком любая вещь не будет досаждать стуками на неровностях. Шторка входит в базовое оснащение. Пятая дверь поднимается электроприводом на достаточную для рослых людей высоту.

Выводы

Changan Uni-S обрел то, чего ему не хватало: полный привод, расширенный зимний пакет и актуальные цифровые сервисы. И – что удивительно – стал дешевле предшественника. Сплошные плюсы.

На фоне остальных моделей линейки Uni дизайн «эски» можно назвать спокойным, однако спортивных ноток машина не лишена.

Полный привод, плавный ход, акустический комфорт, сервисы Яндекса Хотелось бы больше физических кнопок

Changan Uni-S

Разгон 0–100 км/ч, с 8,9

Макс. скорость, км/ч 180

180 Длина / ширина / высота / база, мм 4550 / 1868 / 1680 / 2650

Дорожный просвет, мм 188

188 Объем багажника, л 475‑1415

Снаряженная / полная масса, кг 1625 / 1950

1625 / 1950 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³, 181 л. с. при 5500 об/мин, 280 Н·м при 1500–4000 об/мин

Трансмиссия полный привод, Р7

Топливо/запас топлива, л АИ‑92…95 / 68

АИ‑92…95 / 68 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,3

