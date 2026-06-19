В России стартовали продажи автомобилей Volga: объявлены цены на седан C50 и кроссоверы K40 и K50

В РФ начались продажи сразу трех автомобилей бренда Volga

Россияне уже могут приобрести седан Volga C50 и кроссоверы K40 и K50 – в дилерских центрах стартовали продажи.

Седан Volga C50 оснащен двухлитровым турбированным двигателем с двумя вариантами мощности – 150 л.с. или 200 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Прайс-лист открывает базовая комплектация Стандарт, которая обойдется от 2 999 000 рублей. Промежуточная версия Комфорт оценивается в 3 249 000 рублей, а флагманская Премиум – в 3 399 000 рублей.

В перечень оборудования модели входят легкосплавные диски на 17 или 18 дюймов, светодиодная головная оптика, раздельный климат-контроль на две зоны, система кругового обзора, аудиосистема с двенадцатью динамиками, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, а также подогрев, вентиляция и электрические регулировки передних кресел.

Кроссовер Volga K40 предлагается также в трех исполнениях.

Покупателям доступны два типа силовых установок: 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. в сочетании с семиступенчатым роботом и передним приводом и двухлитровый турбированный двигатель на 200 л.с. с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Цены на Volga K40 распределяются следующим образом: версия Стандарт – 2 849 000 рублей, переднеприводный Комфорт с полуторалитровым двигателем – 3 149 000 рублей, полноприводный Комфорт с двухлитровым мотором – 3 599 000 рублей, а топовый Премиум – 3 899 000 рублей.

Оснащение кроссовера включает колеса диаметром 18 или 19 дюймов, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, электропривод регулировок сидений, проекционный дисплей на лобовом стекле, одиннадцать динамиков в аудиосистеме, электропривод пятой двери и вентиляцию передних кресел.

Volga K50 предлагают в комплектациях Комфорт, Премиум и Эксклюзив по цене 4 349 000 рублей, 4 649 000 рублей и 4 799 000 рублей соответственно. Кроссовер комплектуется двухлитровым турбодвигателем мощностью 238 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

В оснащение Volga K50 входят диски размерностью 19 или 20 дюймов, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, водительское кресло с функцией массажа, двенадцать динамиков аудиосистемы и вентиляция передних сидений.

Сборка всех перечисленных моделей организована на производственной площадке в Нижнем Новгороде.

О расширении модельного ряда Volga «За рулем» подробно рассказывал ранее.