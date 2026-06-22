Продажи электромобилей в России резко выросли: причины

Эксперт Мосеев объяснил рост спроса на электромобили в России

В начале 2026 года россияне заметно активнее покупали электромобили, чем год назад. За январь-март реализовано 2272 новых электрокара – это на 22,5% больше, чем за тот же период 2025-го. Правда, тогда как раз наблюдался ощутимый спад (-30% относительно 2024-го), так что нынешняя динамика отчасти эффект низкой базы.

Во втором квартале интерес к «зеленым» машинам тоже сохранился. По данным аналитиков « Автостат», в мае лидером рынка новых электромобилей в РФ неожиданно стал бренд UMO. На его долю пришлось около 35% всех продаж. Следом идет отечественный Evolute с 18%. Замыкают пятерку китайские Avatr, Geely и Changan.

Однако, как объяснил aif.ru автоэксперт Олег Мосеев, общую картину стоит оценивать с оговорками. Рост за пять месяцев есть, но скромнее, чем в первом квартале. И тут есть важный нюанс: из машин, поставленных на учет, нужно исключить электромобили UMO – по сути, это корпоративный транспорт «Яндекса», который в свободной рознице не продается.

Если убрать UMO, то за пять месяцев 2026 года продано примерно столько же электрокаров, сколько и год назад. Просто структура спроса изменилась. Сильно прибавил Evolute – благодаря господдержке, адекватной цене и расширению модельного ряда.

По остальным брендам, по словам Мосеева, серьезных сдвигов не произошло. Avatr держится примерно на прежнем уровне – лишь перераспределение спроса в пользу двенадцатой модели вместо одиннадцатой. В нижней части рейтинга некоторые марки и вовсе покинули рынок.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссовер Li Auto L8 выйдет на российский рынок в сентябре-октябре 2026 года.