Эти кроссоверы давно не выпускают, но их все еще можно купить новыми

Продажи кроссоверов Xcite в России продолжаются после прекращения производства

Продажи кроссоверов Xcite продолжаются в России, хотя производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге давно завершилось. Как сообщили «Китайским автомобилям» в компании «Автостат Инфо», в мае 2026 года россияне поставили на учет 118 таких машин: 100 флагманских X-Cross 8 и 18 X-Cross 7.

С начала года в органах ГИБДД зарегистрировано уже 864 автомобиля — 748 и 116 соответственно.

Сборка автомобилей Xcite прекратилась еще в начале 2025 года. Дилеры до сих пор распродают стоки. Также у дилеров есть тестовые машины, которые поступают в продажу, но как автомобили с пробегом.

Модели Xcite — ребрендинговые версии старых Chery Tiggo 7 и Tiggo 8. Их выпуск организовали на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Продажи X-Cross 7 запустили весной 2024 года, X-Cross 8 появился осенью того же года.

Ранее эксперт «За рулем» перечислил модели ВАЗ, имеющие коллекционную ценность.