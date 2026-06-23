«Cкрутить» Porsche до 250 сил на тонну, или Инженерный детектив на Moscow Raceway

27 июня на подмосковном автодроме Moscow Raceway пройдет второй этап гонок REC

Загнать породистый штутгартский спорткар на тестовый стенд и принудительно «задушить» мотор — звучит как изощренное автомобильное кощунство. Однако, именно эта техническая драма стала главным скрытым сюжетом Российской серии гонок на выносливость, второй этап который прогремит 27 июня на подмосковном автодроме Moscow Raceway — «REC. Гран-при Спортса’’».

Причина такой жесткой экзекуции над техникой — бескомпромиссный регламент самого массового и плотного зачета серии – GT Light. Согласно правилам, удельная мощность автомобиля здесь не должна превышать 250 л.с. на тонну веса. Для инженеров это превращается в сложнейший ребус: как урезать чистокровный трековый Porsche Cayman S или кузовной BMW под жесткий лимит регламента 4-часового марафона?

В ход идут три проверенных «дедовских» метода:

Свинцовый балласт: гоночную машину, с которой ради скорости содрали весь «лишний» гражданский вес, искусственно утяжеляют, прикручивая к полу стальные плиты для выравнивания пропорции сил и массы.

Чип-тюнинг «наоборот»: программисты перепрошивают блоки управления, искусственно ограничивая угол открытия дроссельной заслонки.

Рестрикторы: во впуск физически ставят сужающую шайбу, заставляя мотор работать на «голодном» пайке без лишнего кислорода.

В паддоке шутят: с таким регламентом пилоты GT Light теперь знают главный лайфхак, как на равных заявиться в их класс на Lamborghini Huracan GT3 EVO2 (класс GT Pro в REC). Секрет прост: достаточно вварить рестриктор размером с игольное ушко и залить в багажник суперкара полторы тонны чистого бетона!

Обмануть техкомиссию все равно не выйдет — перед стартом все машины отправляются на жесткую проверку на динамометрическом стенде инженера Владимира Шарандина. Только после этого подтвержденный «младший класс большого спорта» GT Light получает допуск на трассу.

По мнению организаторов, Экипаж №5 команды Sportcar Racing на Porsche задал новый вектор развития класса GT Light – на максимально приближенные к верхней границе требований регламента параметры автомобиля. И, в результате, выиграл первую гонку сезона в мае.

Своя рубашка ближе к телу: почему за ними следят все

Именно из-за этих жестких рамок в 250 сил на тонну в GT Light и в классе TCE (впрочем, тут без ограничений) разворачивается самая непредсказуемая, контактная и шумная борьба уикенда. Трибуны автодрома и зрители трансляций обожают эти зачеты по простой причине: это «свои» машины. Намного легче сопереживать автомобилям, базовые версии которых ты каждый день видишь на дорогах и понимаешь, как они устроены, чем далеким от реальности космическим прототипам.

Конечно, трибуны были бы заинтересованы увидеть в пелотоне подготовленные отечественные Лады или заполонившие наш рынок китайские бренды — это сделало бы гонки по-настоящему народными. Но пока заводы и дилеры медлят, всю спортивную интригу на своих плечах тащит проверенная европейская и японская классика. Ажиотаж начала сезона привел к тому, что прием заявок в GT Light закрыли досрочно: на решетку выйдут сразу 17 экипажей на машинах пяти мировых марок – BMW, Mazda, Porsche, Audi и Ford.

Тактика, визуальный экстаз и битва с дождем

Когда чистая мощность моторов искусственно подрезана, на первый план выходят тактика пит-стопов, слаженность смен пилотов и умение беречь шины. А еще «младшие» зачеты везут на Moscow Raceway самые смелые, яркие и безумные ливреи в российском кольце.

Главный визуальный маркер предстоящей гонки — боевой седан BMW 3 серии (E90) под № 11 команды HOGO, упакованный в дерзкую графику в стиле Джокера. Этот «арт-объект» под управлением трио Всеволода Прахова, Константина Квашнина и Александра Садовникова гарантированно станет главной мишенью для объективов и трибун.

Ситуацию на треке может обострить непредсказуемая погода. Конец июня в Подмосковье традиционно коварен: синоптики прогнозируют комфортные +22°C на старте, однако к моменту полувечернего финиша температура упадет до +14°C, а над автодромом закружат грозовые тучи. Если пойдет дождь, жестко зажатые регламентом 250 сил на тонну потребуют от пилотов ювелирного владения зацепом на мокром асфальте.

Главное о событии:

Что: REC. Гран-при Спортса’’, 2-й этап марафонской серии.

Где: Автодром Moscow Raceway (Волоколамский городской округ).

Когда: 27 июня 2026 года. Старт 4-часового полувечернего марафона в 18:00.

Зрителей ждет не только плотный экшен на трассе, но и семейный праздник в паддоке.