Названы самые продаваемые в ДФО автомобили старше 15 лет

Доля машин старше 15 лет на вторичном рынке Дальнего Востока достигла 70%

Дальневосточный вторичный авторынок стремительно стареет – почти 70% продаваемых там машин уже перешагнули 15-летний рубеж. Такие данные приводит аналитический портал «Дром», на который ссылается ТАСС.

Самыми ходовыми среди «возрастных» моделей оказались легендарные японцы: Toyota Corolla, Toyota Mark II и Toyota Corolla Fielder. А вот среди машин помоложе – тех, что младше 15 лет, – лидерство захватили Honda Fit, Nissan Note и Honda Vezel. Картина вполне предсказуемая для региона, где привыкли к правому рулю.

Примечательно, что с марта 2026 года рынок б/у авто на Дальнем Востоке пошел в рост. Особенно активно сделки заключают в Хабаровском крае, Бурятии и Амурской области. Зато ввоз машин с моторами мощнее 160 лошадиных сил ощутимо просел. Все дело в обновленных ставках утилизационного сбора, которые начали действовать в этом году.

О том, насколько японские машины удерживают позиции в России, «За рулем» недавно рассказывал.