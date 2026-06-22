Сколько Китай зарабатывает на ввозе машин в РФ? Сумма удивит

В мае Китай экспортировал в РФ легковых автомобилей на сумму 1,33 млрд долларов

Экспортные поставки легковых машин из Китая в Россию в мае 2026 года составили 1,33 млрд долларов.

Это на 25,8% больше, чем в мае 2025-го, делает вывод источник, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР. Причем показатель стал рекордным с октября 2025 года – тогда в преддверии повышения утильсбора месячный объем поставок «рванул» до 1,76 млрд. А если не считать того «панического пика», до подобных цифр китайский автоэкспорт не добирался с 2024 года.

По данным «Автостата», в мае 2026 года 73% всех новых импортных легковушек в РФ составили как раз машины из Китая. Среди подержанных – 26,5% «китайцев» от всего ввезеного объема.

Если считать за все пять месяцев 2026 года, то с января по май Китай поставил России легковушек на 5 млрд долларов – это в 2,2 раза больше, чем за то же время в прошлом году! Отметим, что китайские марки в РФ в последнее время активно замещаются локализованными прокси-брендами, но вместе с этим кратно растут поставки из Китая машин европейских и японских марок.

Ранее «За рулем» рассказал, что ввоз машин через таможни Дальнего Востока вырос на 23%.