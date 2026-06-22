Летний антирейтинг неисправностей: что ломается в машине в жару чаще всего

Габриел Галоян: на первом месте по поломкам в жару — система охлаждения двигателя

Жара, пыль, грозы и бесконечные пробки — летний стресс–тест для любого авто. Какие из систем автомобиля сейчас собирают самые длинные очереди в сервис и какой неисправности стоит уделить первостепенное внимание, чтобы не остаться на трассе без кондиционера или с закипевшим мотором?

Габриел Галоян, руководитель сервисного центра «АВТОРУСЬ-Сколково»:

– Действительно, летом автомобили требуют внимания ничуть не меньше, чем в лютые зимние морозы. И главная болевая точка в жару – это система охлаждения двигателя, которая страдает от целого комплекса факторов: высокой температуры воздуха, изнурительных пробок и пресловутого тополиного пуха. Последствия этого букета проблем могут быть самыми разными.

Радиатор со временем забивается пухом, дорожной грязью и мошкарой – его соты перестают пропускать воздух, из-за чего мотор буквально задыхается от перегрева.

Не менее коварен и термостат: если он заклинивает в закрытом положении, охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу, и двигатель может закипеть буквально за считаные минуты. Добавьте к этому изношенную помпу, которая уже не может прокачивать необходимый объем антифриза, и резиновые патрубки, которые на солнце дубеют и начинают течь на стыках.

Ну и, конечно, пробка радиатора: если ее клапан залипает, давление в системе неконтролируемо растет, и рано или поздно антифриз начинает выдавливать через самые слабые места – будь то соединения шлангов или патрубков.

На втором месте по частоте обращений в летний сезон уверенно держится кондиционер. Нагрузка на климатическую систему колоссальная, и страдает в первую очередь компрессор, который вынужден работать практически без остановки. От постоянного перенапряжения он перегревается и либо заклинивает намертво, либо выходит из строя его муфта.

Не меньше проблем доставляет и конденсор, то есть радиатор кондиционера, который расположен прямо перед основным радиатором охлаждения двигателя и принимает на себя весь удар – тополиный пух, дорожный мусор и даже мелкие камешки. К тому же зимой он страдает от агрессивных реагентов, что ускоряет коррозию, а летом его соты забиваются грязью, из-за чего фреон перестает эффективно охлаждаться, и долгожданный холод в салон попросту не приходит.

Добавьте к этому постоянные утечки хладагента: от вибраций и резких перепадов температур со временем начинают потеть и пропускать сальники компрессора, а также алюминиевые магистрали.

Ну и наконец, вентилятор салона работает в экстремальных условиях – забитый пылью и пухом салонный фильтр создает повышенное сопротивление, заставляя моторчик трудиться на износ, что нередко заканчивается его перегоранием.

Замыкает этот антирейтинг, как ни странно, электрика и аккумулятор. Здесь кроется настоящий парадокс: большинство водителей привыкли винить в смерти батареи зимние морозы, но на самом деле аккумуляторы массово «умирают» именно летом, а холода лишь служат финальным диагностическим тестом.

В раскаленном подкапотном пространстве, где температура может достигать 40-70 градусов, электролит в банках начинает активно кипеть и испаряться, оголяя пластины, которые тут же покрываются сульфатными отложениями, – восстановить потерянную емкость в таком случае уже невозможно.

Не легче приходится и генератору: летом он работает на пределе своих возможностей, обеспечивая энергией сразу несколько мощных потребителей – вентиляторы системы охлаждения, муфту кондиционера, фары и музыкальную систему.

В результате щетки стираются с удвоенной скоростью, а диодный мост перегревается и выходит из строя.

В довершение картины от постоянного нагрева страдают реле и проводка: контакты интенсивно окисляются, а реле включения вентилятора может просто залипнуть в самый неподходящий момент, и тогда вы рискуете остаться в глухой пробке с закипающим мотором.

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Чтобы обезопасить себя от типичных летних неприятностей на дороге, необходимо всерьез заняться радиаторами – как основным, так и конденсором кондиционера, советует эксперт.

Лучший способ сделать это по-настоящему эффективно снять бампер и тщательно промыть соты от грязи, пуха и пыли; при этом, если охлаждающая жидкость не менялась более двух лет, ее замену пропускать категорически нельзя.

Вторым шагом идет проверка уровня и плотности антифриза, а также внимательный осмотр всех патрубков на предмет трещин и дубления резины.

При необходимости заправить кондиционер и измерить давление фреона в магистрали – это гарантирует, что в самый пик жары климатическая система не подведет.

Замерить напряжение на аккумуляторе именно под нагрузкой, чтобы оценить его реальное состояние, и заодно проверить надежность контактов на клеммах.

И наконец, необходимо тщательно осмотреть приводной ремень, ведь от его целостности зависит работа генератора, насоса охлаждения и компрессора климат-контроля, а его внезапный обрыв практически мгновенно парализует все жизненно важные системы автомобиля.