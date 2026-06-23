Хотите ускорить решение автомобильного спора по страховке? Есть решение

Юрист Хрулев: медиатор ускорит решение автомобильных споров в рамках ОСАГО

В спорных ситуациях, когда страховщик отказывается покрывать полную стоимость ремонта после аварии, помочь разобраться может медиатор. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев объяснил, что такой переговорщик способен заранее урегулировать размер компенсации и сроки выплат.

«Потерпевший после ДТП рассчитывал на ремонт автомобиля на станции технического обслуживания. Страховщик не смог организовать такой ремонт в пределах страховой суммы, выплатил деньги по расчету с учетом износа. Суммы для полноценного восстановления машины оказалось недостаточно. Дальше пошел стандартный путь через претензию и суды. В итоге спор дошел до Конституционного суда, который обозначил предел взыскания со страховщика сверх установленного лимита по ОСАГО. Именно здесь медиация дала бы практический результат на раннем этапе, потому что стороны в таких случаях начинают обсуждать не абстрактную правоту, а исполнимый вариант выхода из ситуации», – рассказал эксперт.

Кстати, у ОСАГО есть четкие рамки. Страховая компания обязана делать конкретные шаги, чтобы машину починили, выдерживать установленные сроки и фиксировать свои действия на бумаге. Но вот возмещение все равно привязано к лимиту – если ремонт по рыночной реальности дороже, фирма не обязана автоматически покрывать разницу.

«Медиатор помогает перевести спор из эмоционального режима в переговорный. Можно заранее обсудить размер выплаты, возможность доплаты за ремонт, оплату части работ напрямую на станцию, перечень повреждений, сроки платежей, порядок передачи автомобиля, ответственность за просрочку и закрытие взаимных претензий. Для потерпевшего это шанс быстрее получить рабочее решение по машине. Для страховщика это способ сократить судебные расходы, снизить репутационные риски и сохранить нормальный контакт с клиентом», – резюмировал Хрулев.

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