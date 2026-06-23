Новый российский кроссовер с полным приводом: технические подробности

Стартовали предзаказы на кроссовер Esteo MX: два литра, 197 сил и полный привод

В Петербурге, на мощностях холдинга АГР, стартовала сборка кроссовера Esteo MX. Производитель уже открыл предзаказы на новинку – интересный момент: покупателям доступны всего лишь две версии оснащения, «Премиум» и «Флагман». Как пояснили в пресс-службе, главные отличия между ними лежат в аудиосистеме, наборе опций комфорта и диаметре колесных дисков.

Под капотом располагается двухлитровый турбомотор, выдающий 197 лошадиных сил. Работает он в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Максимальная скорость – 210 км/ч, а заявленный расход в смешанном цикле составляет 9,2 литра на сотню. Для такого агрегата показатели вполне адекватные. Электроника предлагает семь режимов движения, а в конструкции подвески инженеры применили облегченные алюминиевые рычаги и гидроопоры.

Что радует помимо техники? Кузов имеет полную оцинковку снаружи, бачок омывателя увеличен до семи литров, а камера заднего вида оснащена системой самоочистки. В салоне тоже нашлось чем удивить: передние кресла получили электроприводы и многозонный массаж. Аудиосистема Boya Melody в зависимости от комплектации может оснащаться 14 или 21 динамиками – с сабвуфером, конечно.

Очень достойная шумоизоляция обеспечена двойными боковыми стеклами спереди. Еще из интересных деталей – отдельный мультимедийный экран для переднего пассажира. У него свой Bluetooth-канал, так что можно спокойно слушать музыку в наушниках, совершенно не мешая водителю. Кстати, климат-контроль регулируется физическими кнопками – никакой возни с сенсором. Цветов кузова три: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом», внутри – на выбор черный или коричневый интерьер.

В светотехнике насчитывается 472 независимых светодиода, а общая длина световых линий – 3,5 метра. Высокопрочная сталь в конструкции кузова занимает целых 85%. Водителю помогают адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение и система помощи при перестроении. Работает все это на сонарах, радарах и камерах. Еще из плюсов – штатная телематика.

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