Новый Kia Sportage лишится привычных нам моторов: появилось первое фото

Kia Sportage 2028 года впервые замечен на тестах: он лишится версий с ДВС

В объективы фотошпионов впервые попал прототип Kia Sportage нового поколения – модель 2028 года готовится к серьезной трансформации. Кроссовер ждут масштабные перемены, хотя на разных рынках они могут отличаться.

По словам инсайдеров, корейский бренд планирует полностью отказаться от выпуска Sportage с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Это решение, как минимум, затронет Южную Корею и страны Европы, где новинку предложат исключительно с гибридными силовыми установками: мягкими (MHEV), полными (HEV) и подзаряжаемыми (PHEV). Выбор в пользу такой стратегии продиктован текущими запросами целевых рынков.

Kia Sportage

Производитель намерен доработать характеристики гибридных агрегатов. В планах компании – увеличить емкость аккумулятора и мощность электромотора, одновременно снизив расход топлива. Ожидается, что в результате таких доработок запас хода Sportage на электротяге достигнет 100 километров.

Впрочем, официальной информации о новинке пока нет – ее презентация состоится не раньше второй половины 2027 года. За это время Kia может еще не раз скорректировать как техническую, так и технологическую начинку кроссовера, ориентируясь на пожелания покупателей. При этом уже известно, что автомобиль изменится кардинально: он получит совершенно новый кузов, салон и другой набор комплектаций.

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