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Бутерброд или телефон: что опаснее за рулем

Юрист Славнов объяснил, какой штраф грозит за шаурму или кофе в машине

О том, что разговаривать по телефону без гарнитуры во время движения нельзя, знает, кажется, каждый автомобилист – штраф за это составляет 1,5 тысячи рублей. Но вот насчет еды за рулем все не так однозначно. Бутерброд, шаурма или стаканчик кофе в пробке – это нарушение или нет?

Автоюрист Дмитрий Славнов прояснил ситуацию. Прямого законодательного запрета на еду за рулем, по его словам, не существует. В Кодексе об административных правонарушениях прописана ответственность только за пользование сотовым телефоном без специального устройства. Ни про напитки, ни про перекусы там ничего не сказано. Так что формально – есть можно.

Правда, делать это эксперт категорически не советует. И причина тут куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Славнов уверен: инстинкт спасти еду и не перепачкать одежду у водителя срабатывает быстрее, чем инстинкт безопасности.

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«Еда за рулем куда опаснее, чем сотовый телефон. Телефон вы держите одной рукой, если он упадет – ничего страшного. Никогда водитель не опрокинет бутерброд либо кофе, потому что боится испачкать одежду. Всеми способами он будет сохранять продукты питания в руке и тем самым минимизировать управление автомобилем. Это куда страшнее, чем сотовый телефон», – пояснил автоюрист.

Даже если сотрудник ГАИ заметит водителя с бутербродом, штрафа не последует – состава правонарушения тут нет. Но Славнов настаивает: рисковать не стоит. Вместо того чтобы жевать на ходу, лучше найти подходящее место.

«Есть специальные остановки, специальные места для парковки, общепиты, где вы можете остановиться, спокойно поесть, насладиться пищей, а потом продолжить свое движение», – порекомендовал эксперт.

Кстати, похожая история – с курением за рулем. Прямого запрета тоже нет. Вот только упавший на одежду или сиденье пепел легко отвлекает водителя, а последствия такой секундной невнимательности могут быть самыми печальными.

О том, как правильно подготовить машину к дальней дороге, «За рулем» уже рассказывал.

Источник:  «Подмосковье сегодня»
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