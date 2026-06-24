Спрос на автомобили в мире падает

Аналитик Целиков: продажи машин в мире упали на 4%

В мае 2026 года продажи легковых автомобилей по всему миру не дотянули до уровня прошлого года. Реализовано было 7,24 млн машин, что на 4% меньше, чем в мае 2025-го. Нарастающим итогом за пять месяцев картина еще печальнее – минус 4,4% и ровно 35,2 млн единиц. Такие данные привел глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков, ссылаясь на отчет GlobalData.

Главный тормоз глобального авторынка в этом году – Китай. Тут объемы рухнули на 21%, причем причина не столько в спросе, сколько в том, что государство существенно урезало программы поддержки местных автопроизводителей. Без прежних субсидий рынок заметно сдулся.

На другом полюсе – Индия. Страна показывает максимальный прирост среди ведущих авторынков: плюс 26% в мае и 18,5% с начала года. Американский рынок тоже постепенно отыгрывает падение, которое случилось в начале 2026 года. Россия же занимает скромную долю в 1,4% от мировых продаж.

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