Эти машины могут простаивать месяцами на сервисе из-за отсутствия запчастей

Эксперт Андреев рассказал о проблемах с подбором деталей для BMW и Audi из КНР

Большинство дефицитных деталей для европейских и китайских машин уже легко достать в России. Однако по некоторым моделям и компонентам, как выяснили в автосервисах, сроки доставки все еще измеряются месяцами.

Премиум и санкционные риски

Владимир Андреев, руководящий сервисным направлением маркетплейса Fresh, утверждает: опасность долгого ремонта по-прежнему висит над дорогими немецкими моделями – например, над Mercedes-Benz S-Class, BMW X5, Porsche Cayenne и Audi A8. Такие машины, по его словам, буквально привязаны к работе официальной дилерской сети и поддержке завода.

Допустим, сломалась фара инновационной конструкции или блок управления коробкой – и выясняется, что производитель эти узлы в РФ не поставляет. Аналог из Китая найти невозможно или качество его вызывает вопросы. Причем мало просто добыть деталь, ее еще нужно «подружить» с бортовой электроникой, а для этого требуется завода.

Эксперт добавляет: при попытке заказать компонент через зарубежного дилера могут запросить VIN-номер. Если система покажет, что автомобиль продавался в России, клиенту откажут.

«Страшный сон» владельца G-класса

Андреев подчеркивает: весь драматизм ситуации отлично демонстрирует история с запасными ключами для Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Система изначально задумывалась так, что сделать дубликат злоумышленнику почти невозможно. Чтобы заказать ключ (или ключ с замком) через дилера, нужно указать точный VIN, а потом деталь прошивается через заводской сервер. Эта защита от угона, как ни странно, превратилась в мощный санкционный барьер. Потеря ключа – по сути, кошмар для владельца Mercedes-Benz G-класса за 30 млн рублей, резюмирует специалист.

Никита Родионов из сети Fit Service подтверждает: в зоне риска прежде всего «свежие» премиум-модели европейского или американского производства. Хозяева часто принципиально хотят только оригинал, а нужная позиция оказывается сложным кузовным элементом или агрегатом. Поэтому сроки ожидания – от недели до нескольких месяцев, констатирует технический директор.

Проблемы «серых» китайцев и редких брендов

Отдельный пласт трудностей, продолжает Андреев, принесли машины, ввезенные по параллельному импорту из Китая. Знакомые всем BMW X1, Audi A3 или Skoda Karoq (с «доутильными» моторами до 160 л.с., что делает их привлекательнее по цене) имеют свою уникальную гамму кузовных деталей – бампера, капоты, усилители и двери. Небольшая авария может надолго обездвижить такую машину.

Родионов добавляет: не стоит забывать и про «экзотические» китайские бренды – особенно электромобили и модели, ввезенные мелкими партиями. С массовыми Chery, Haval или Geely вопросов уже нет, складская программа отлажена. А вот с тем же Zeekr или Avatr – полная беда: ни нормальной каталогизации, ни понятной логистики поставок. Снова уходим в долгий простой в ожидании электроники или кузовщины.

Китайские дилеры тоже буксуют

Мария Посеницкая из компании «Автосвита» отмечает: у официальных дилеров китайских марок ситуация ненамного лучше. Машины там тоже «зависают» на долгие сроки. Причина – в путанице с подбором: запчасти заказывают, они приходят, но установить их невозможно – приходится перезаказывать и отправлять обратно в КНР. Плюс у дилеров просто не хватает мощностей, чтобы обслуживать поток автомобилей.

Эксперт резюмирует: с сервисом «китайцев» в России все непросто. Только дорогие премиальные бренды следят за квалификацией персонала и отлаженной логистикой. Средний же и дешевый сегмент, по ее словам, страдает сильно. Обычное ТО с расходниками проходит быстро. Но замена сложных агрегатов – ремонт на месяцы.

Подводит итоги Илья Плисов из Союза автосервисов: простые детали есть в наличии у большинства сервисов. Но для машин со сложными кузовными элементами ожидание может растянуться на 2-6 месяцев.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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