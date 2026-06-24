На рынок вышел новейший кроссовер Li Auto: он скоро появится в России

В КНР стартовали продажи обновленного Li Auto L8 с ценами от 3,98 млн рублей

В Китае официально стартовали продажи обновленного гибридного кроссовера Li Auto L8. Речь идет о модели второго поколения, которая доступна в двух версиях – Ultra и Livis. Цены начинаются от 369,8 тысячи юаней, что примерно равняется 3,98 миллиона рублей.

Li Auto L8

Если же воспользоваться специальными предложениями, стоимость можно снизить. Тогда новинка обойдется в сумму от 359,8 до 419,8 тысячи юаней (3,88-4,52 миллиона рублей в пересчете). Однако даже с дисконтом автомобиль вышел дороже предшественника. Первое поколение L8 сейчас можно купить за 321,8-378,8 тысячи юаней (3,46-4,08 миллиона рублей).

Li Auto L8

Внешность кроссовера пересмотрели, но без радикальных изменений. Знакомый облик с единой светодиодной полосой спереди остался. Зато машина получила полускрытые дверные ручки, иные бампера, другой задний фонарь и дверь багажника.

Внутри – два ряда сидений и штатный холодильник. Передняя консоль оборудована проекционным дисплеем (HUD) и 29-дюймовым 6К-экраном мультимедиа. Работает это все на чипе Qualcomm Snapdragon 8797. В версии Livis для задних пассажиров предусмотрен собственный 21-дюймовый 4К-экран на потолке.

Интерьер Li Auto L8

Базовая комплектация Li Auto L8 Ultra предлагается в шести оттенках кузова: сером, белом, коричневом, черном, золотистом и изумрудном. Интерьер можно выбрать из четырех вариантов: серо-фиолетовый, бело-изумрудный, бело-коричневый или коричнево-кофейный.

За доплату в 2000 юаней (около 22 тысяч рублей) для топовой версии Livis доступны четыре эксклюзивных двухцветных окраса: золотисто-черный, золотисто-фиолетовый, золотисто-коричневый и золотисто-изумрудный. Такая машина также отличается двухцветным рулевым колесом и особым стайлинг-пакетом с логотипами Livis.

Новый Li Auto L8 подрос в габаритах. Его длина – 5135 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3045 мм. Для сравнения: предшественник был на 55 мм короче и на 5 мм уже, а база у него составляла 3005 мм. Правда, автомобиль лишился третьего ряда – теперь он пятиместный.

Подвеска спереди – на двойных поперечных рычагах, сзади – пятирычажная. Багажник варьируется от 820 до 2388 литров. Также имеется подруливающая задняя ось, благодаря которой радиус разворота – всего 5,1 метра. Кроссовер способен буксировать прицеп массой до 1500 кг.

Техническая начинка

L8 построен на 800-вольтовой архитектуре. Силовая установка – последовательный гибрид, где в основе лежит новый 1,5-литровый ДВС-генератор мощностью 156 лошадиных сил. Привод полный, суммарная отдача двух электромоторов – 571 лошадиная сила и 710 Нм крутящего момента.

Емкость тяговой батареи – 72,7 кВт·ч. Поддерживается быстрая зарядка 5C с пиком 420 кВт – с 10 до 80% можно зарядиться за 10 минут. Запас хода только на электричестве достигает 353 км, а максимальный гибридный пробег по циклу WLTC – 1385 км.

Расход топлива при разряженной батарее для версии Ultra – 6,2 литра на 100 км. У Livis показатель чуть выше – 6,3 литра. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

Комплектации и опции

Даже начальная версия Ultra предлагает богатое оснащение: 21-дюймовые диски, светодиодная оптика, электропривод багажника, кожаный салон. Есть система умного вождения с LiDAR-сенсором на крыше и 5-нм процессором Mach M100 собственной разработки Li Auto (1280 TOPS). В арсенале – адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора с «прозрачным шасси», кресла с «нулевой гравитацией», секционная панорамная крыша, автоматическое переключение света фар, беспроводная зарядка (50 Вт) спереди и сзади, аудиосистема на 27 динамиков (4720 Вт), атмосферная подсветка и климат с ионизатором.

Топовая версия Livis идет еще дальше. У нее эксклюзивные 22-дюймовые колеса, более продвинутый автопилот с четырьмя LiDAR и двумя процессорами Mach M100 (2560 TOPS). Также есть электродоводчики дверей, активная подвеска и электронная система торможения «по проводам» EMB (Electronic Mechanical Braking). Вместо гидравлики – цифровые сигналы, что дает более быстрый отклик и сокращает тормозной путь.

Выход на российский рынок

Ранее стало известно о планах запустить в России новое поколение Li Auto L9, которое дебютировало в Китае в прошлом месяце. Его продажи могут стартовать в конце третьего квартала, вероятно, в сентябре. Параллельно идет сертификация для РФ и нового L8.

– Если мы говорим про новое поколение Li L8, то выход на рынок РФ планируется. Сроки – конец третьего – четвертый квартал, когда будет пройдена сертификация, – сообщили «Китайским автомобилям» в пресс-службе Li Auto в России.

Ожидается, что оба кроссовера появятся у нас уже в этом году. Дистрибьютором выступит компания Sinomach. Автомобили получат европейский зарядный разъем CCS2, навигацию с локальными картами, стриминговые сервисы и возможность создания мастер-аккаунта по электронной почте.

Ранее «За рулем» рассказал о другом новом гибридном кроссовере питерской сборки.