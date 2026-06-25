Названы самые популярные кроссоверы дешевле 2,5 млн рублей

«Газпромбанк Автолизинг»: рейтинг самых популярных кроссоверов до 2,5 млн рублей

Эксперты изучили продажи кроссоверов, которые можно купить дешевле 2,5 млн рублей. Все еще щедро наполненные склады, сниженный на 8-10% по сравнению с маем 2025 года курс доллара, поддержки дистрибьюторов и прямые скидки дилеров сделали так, что количество таких сделок на нашем рынке возросло за год на четверть и составило в мае 46,9 тысячи контрактов по 48 моделями кроссоверов. В июне, в преддверии закрытия квартала, можно ожидать увеличения продаж доступных SUV и расширения предложений в части модельного ряда, сообщили аналитики «Газпромбанк Автолизинга».

Tenet T7 стал абсолютным лидером рейтинга. Официально прайс на 2026 год стартует от 2,74 млн, но машины 2025-го продавались от 2,49 млн. У крупных дилеров с финансовыми программами цену можно было сбить до 2,3 млн. Продажи – 7,8 тысячи штук, что на 2% выше апреля и на 9 процентных пунктов лучше общей динамики рынка.

Субкомпактный Tenet T4 занял шестое место, реализовав 2,8 тысячи машин (минус 19% за месяц). Это один из редких паркетников дешевле двух миллионов. Правда, за такую цену придется мириться с базовым атмосферным мотором и механикой. Версия с турбодвигателем и автоматом обойдется уже в 2,2 млн.

Второе и пятое места рейтинга традиционно заняли Haval Jolion и Haval М6. Jolion разошелся тиражом 6,7 тысячи авто (+44%), М6 – 3 тысячи (+76%). Дешевле двух миллионов эти машины можно найти только с механикой и в базе. АКП и более богатые комплектации поднимают ценник до 2,2-2,3 млн.

Неожиданно в топ-5 ворвался Changan Uni-S. Долгое время он стоил дороже трех миллионов, но падение спроса и локализация сборки на « Автоторе» опустили цену до 2,4 млн. Результат – 3 тысячи сделок, на 22% больше, чем год назад. А вот младший паркетник марки CS35 потерял больше половины клиентов (0,5 тысячи сделок), тогда как CS75 удвоил продажи (0,6 тысячи, плюс 102%). На оба можно рассчитывать при бюджете 2,3-2,4 млн.

Lada Niva Legend (2,6 тысячи машин, минус 1% за год) держится за счет цены – чуть больше миллиона рублей. Niva Travel (3,6 тысячи, плюс 57%) подтянула покупателей новым мотором. Версию со старым двигателем отдавали за 1,2-1,3 млн, а вот топовые 1,8 литра дешевле 1,4 млн не сбрасывали.

Belgee X50 и X70 укладываются в диапазон 2,3-2,5 млн. Компактный X50 (2,3 тысячи сделок) в дефиците – обновленные машины поступают в салоны медленно (минус 3% к маю 2025-го). X70 (1,7 тысячи, плюс 39%), напротив, набирает обороты. А Geely Cityray (1,4 тысячи клиентов, плюс 80%) привлекла покупателей выросшими скидками и конечным ценником в 2,4 млн.

Во второй половине топ-20 оказались Solaris HC (1,3 тысячи), Omoda C5 (1,1 тысячи), « Москвич 3» (0,8 тысячи), Jetour X70 (0,4 тысячи), а также Jaecoo J6 (1,3 тысячи) и Jeland J6 (0,5 тысячи). Все они доступны при бюджете 2-2,4 млн.

По словам руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александра Корнева, в июне стоит ждать еще большего наплыва доступных SUV. Причина – закрытие квартала и дилерские бонусы. Но ключевой фактор – стабильность рубля. Если курс останется на месте, рынок может продолжить рост.

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