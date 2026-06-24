Какие детали автомобиля чаще всего выходят из строя в жару

Эксперт Ерицян: летом растет риск перегрева двигателя и износа шин

Летом автомобилисты нередко сталкиваются с неожиданными поломками – виной тому жара, бесконечные пробки и долгие поездки. Высокая температура воздуха дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, мотор, АКБ и покрышки. Даже если машина в идеальном состоянии, в таких условиях она работает на пределе возможностей, поделился исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Плюс ко всему, летом машину используют гораздо активнее: дача, путешествия, вечные заторы в городе. Сцепка этих факторов серьезно увеличивает шанс отказа узлов, особенно если к сезону никто специально не готовился. Самое частое – перегрев двигателя, проблемы с охлаждением, стертая резина, сбои кондиционера и внезапная смерть аккумулятора. Тормозная система тоже получает свою порцию нагрузки», – пояснил эксперт.

По его словам, высокая температура – это лучший способ подсветить слабые места авто. Изношенные патрубки, забитый мусором радиатор или старая охлаждайка в жару запросто спровоцируют перегрев. Профилактика перед наступлением сезона, считает специалист, позволяет обнаружить неполадки на ранней стадии и не тратить потом кучу денег на серьезный ремонт.

Перед летними поездками стоит на всякий случай проверить систему охлаждения, шины, тормоза и аккумулятор, добавил Ерицян. Особый упор нужно сделать на радиатор и уровень всех технических жидкостей – такой подход снижает нагрузку на авто даже в самый зной и делает эксплуатацию гораздо спокойнее.

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