Элегантность в компактном формате: Tenet Plus представил новую модель

Старт продаж кроссовера Tenet Plus L4 запланирован на третий квартал 2026 года

Компания Tenet Plus анонсировала вторую модель в своей линейке – городской кроссовер L4, который продолжает философию «Быть элегантным»

Новинка создана для тех, кто ищет гармонию стиля и практичности в повседневных городских поездках, предлагая более маневренную альтернативу старшему собрату L6.

Дизайн автомобиля построен на контрастах и деталях. Передняя часть привлекает внимание узкими светодиодными секциями ходовых огней, чей пристальный взгляд напоминает дикую кошку – этот прием перекликается с флагманской моделью.

Главная доминанта экстерьера – крупная решетка радиатора с фирменным «бриллиантовым узором», которая стала визитной карточкой бренда. Она сочетается с широкой контрастной панелью передней части, где по краям интегрированы блоки фар, зрительно расширяющие кузов.

Инженеры не обошли стороной и функциональность: рейлинги на крыше соседствуют с панорамной крышей, оснащенной сдвижным люком. Корма решена в лаконичном стиле: плавные линии бампера и горизонтальная световая полоса между фонарями визуально дополняют образ. Завершают картину 17-дюймовые легкосплавные диски с двухцветной черно-серебристой отделкой, подчеркивающие динамичный характер новинки.

Старт продаж Tenet Plus L4 намечен на третий квартал 2026 года. Производство модели будет организовано на мощностях завода холдинга «АГР».

Полную техническую спецификацию обещают раскрыть ближе к дате выхода.

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