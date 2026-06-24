Власти ищут срочные решения топливного кризиса — чего ждать автомобилистам?

Александр Новак поручил разработать план по стабилизации топливного рынка РФ

Топливный кризис, обрушившийся на Россию в конце весны, продолжает накаляться. После резкого скачка цен на бензин и дизель в мае-июне власти перешли к активным действиям. Вице-премьер Александр Новак 22 июня собрал совещание с нефтяниками, ФАС и чиновниками, по итогам которого ведомствам дали месяц на подготовку антикризисного плана.

Судя по информации, просочившейся в прессу, вариантов много, и некоторые из них весьма спорные. Например, обсуждается идея выпускать топливо с отступлениями от стандартов. Некоторым НПЗ дали добро на производство бензина, не соответствующего регламентам. По сути, качество может стать ниже – все ради того, чтобы увеличить объемы в условиях дефицита.

Параллельно хотят наладить ввоз из-за рубежа. Сейчас поставки идут в основном из Беларуси, но не исключено, что топливо начнут закупать в Азии. Кстати, для стран Евразийского экономического союза до 30 июня действует нулевая пошлина на ввоз бензина и дизеля. Российская сторона предлагает продлить эту меру еще на год.

При этом понятно, что простого увеличения предложения тут недостаточно. Власти планируют перекроить и правила игры на бирже. Сейчас производители обязаны продавать там минимум 15% бензина – это якобы защищает независимые заправки от монопольных цен. Но с 1 июля по 30 сентября этот порог могут снизить до 10%. Освободившиеся объемы хотят пустить социально значимым потребителям, в первую очередь аграриям.

ФАС тоже не сидит сложа руки: ведомство проводит превентивные рейды и уже возбудило в июне дело против трех нефтетрейдеров, уличенных в спекуляциях. А маркетплейсы типа «Авито», Ozon и Wildberries и вовсе запретили частные объявления о продаже бензина – чтобы перекупщики не наживались на панике.

Экспорт бензина в России уже запрещен до 31 июля, а авиакеросина – до 30 ноября. Если ситуация не улучшится, ограничения могут продлить и расширить. Региональные власти тем временем просят граждан реже садиться за руль и не закупать горючее впрок.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о машинах, которые могут надолго застрять на сервисе из-за дефицита запчастей.