Этот кроссовер попал в «Книгу рекордов России»

Кроссоверы Exlantix ET установили рекорд России и стран БРИКС

Десять гибридных кроссоверов Exlantix ET побили рекорд для России и стран БРИКС. Суть достижения – самый длинный массовый заезд без единой дозаправки.

Проект устроили совместно Т-Банк и бренд Esteo – именно под этим именем в России теперь продаются машины Exlantix. Стартовал автопробег от офиса T-Space в Москве, затем колонна выехала на трассу М-11, а финиш принял ИТ-Хаб на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. В экипажах были журналисты и блогеры – люди, которым интересны технологии, автопром, финтех и цифровые сервисы.

Интересно, что в пути участники ни разу не заезжали на АЗС и не подключались к зарядным станциям для батарей. Общая дистанция превысила 730 километров.

«Мы искренне гордимся нашими автомобилями, которые уже завоевали признание за выдающийся дизайн, бескомпромиссную безопасность уровня 5 звезд Euro NCAP и исключительную надежность», – заявил Алексей Ледков, операционный директор Esteo.

Exlantix ET

Денис Мусиенко, гендиректор Т-Банк Авто, добавил другой акцент. По его словам, путь длиной более 700 км по М-11 – это типичный сценарий для того, кто едет в другой город и хочет закрыть все вопросы в одном месте: заплатить за дорогу, воспользоваться банком, управлять автомобильными продуктами.

«Именно такую логику мы закладываем в Т-Банк Авто: технологии должны не усложнять путь, а делать его проще, спокойнее и удобнее», – подчеркнул Мусиенко.

Достижение официально занесли в «Книгу рекордов России», а еще его зафиксировал международный регистратор BRICS Record.

Exlantix ET

Ранее «За рулем» раскрыл технические подробности по бензиновому кроссоверу Esteo MX.