Дилеры скидывают почти миллион с цены этого популярного кроссовера

Кроссовер Exlantix ET 2025 года подешевел на 925 тысяч рублей в июне

Гибридный кроссовер Exlantix ET, который сошел с конвейера в 2025-м, сейчас можно купить с огромной выгодой. Дилеры решили расчищать склады, и скидка достигает почти миллиона рублей.

Причем скидка весьма конкретная. Как выяснилось в ходе мониторинга дилерских сайтов, машину в единственной доступной комплектации предлагают за 6 065 000 рублей. Это на 925 тысяч дешевле, чем она стоила еще недавно. Зато модели 2026 года выпуска (тоже в одной версии) свою прежнюю цену сохранили.

Машины, кстати, теперь живут под новым брендом. Exlantix перевели «под крыло» недавно созданного прокси-бренда Esteo. Пока в его гамме только одна модель – это крупный кроссовер D-класса Esteo MX. Под капотом у него 2-литровый турбомотор, выдающий 197 л.с., полный привод и классическая 8-ступенчатая коробка-автомат.

Exlantix ET

Ранее «За рулем» рассказал, что Exlantix ET попал в «Книгу рекордов России».