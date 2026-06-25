В России в продажу выйдут новые корейские кроссоверы: подробности

Обновленные KGM Torres и Actyon поступят в РФ до конца 2026 года

В России до конца 2026 года ожидается старт продаж модернизированных версий корейских кроссоверов Torres и Actyon от бренда KGM (бывший SsangYong). Информацию об этом, ссылаясь на собственные источники, опубликовал Telegram-канал «Клуб любителей автомобилей ТагАЗ».

Главное, что изменится в машинах, – это внешность и эргономика. Производитель решил отказаться от так называемых «утопленных» фар: в них зимой постоянно забивался снег, что доставляло массу неудобств. Новые блок-фары будут более эргономичными и лишены этого недостатка. Кроме того, вместо крошечного джойстика управления коробкой передач появится рычаг покрупнее.

Внутри тоже хватает новшеств. Обновленная мультимедиа получит свежую прошивку, а блок управления климат-контролем пересмотрен – теперь там будут физические «крутилки», наглядно показывающие температуру и направление обдува. Кстати, добавят и вторую беспроводную зарядку для гаджетов.

KGM Actyon

Под капотом принципиальны перемен ждать не стоит. Torres и Actyon сохранят знакомый 1,5-литровый турбомотор, выдающий 170 лошадиных сил. Правда, компанию ему составит не старый 6-ступенчатый автомат, а более современный 8-диапазонный автомат от Aisin. Вдобавок инженеры доработают логику работы системы полного привода.

KGM Torres

Интересно, что Actyon в текущей российской линейке KGM пока отсутствует, хотя его официально анонсировали еще в прошлом году. По габаритам это будет настоящий гигант среди кроссоверов марки: длина – 4740 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1680 мм при колесной базе в 2680 мм. Обходит его по размерам только рамный внедорожник Rexton (4850/1960/1825 мм, база – 2865 мм).

Пока же флагманским кроссовером KGM в РФ считается Torres: его длина 4705 мм, ширина 1890 мм, высота 1720 мм, а база – те же 2680 мм. Кстати, в мае на эту модель прямые выгоды подскочили на 200 тысяч рублей. А вот рамный Rexton, наоборот, стал доступнее – правда, за счет увеличенных выгод, а не изменения цен. Скидка достигает 600 тысяч рублей, что эквивалентно 9,7-11,6 процента.

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