Что ждет любителей тюнинга в 2026 году? Ответ юриста

Юрист Воропаев: за нелегальный тюнинг снимут с учета и объявят номера в розыск

Сам по себе тюнинг машины никто не запрещает, но если вы решили что-то поменять, придется учитывать нюансы. Автомобильный юрист Лев Воропаев объяснил, что любые доработки, способные повлиять на безопасность, требуют официального подтверждения. Игнорирование этого правила грозит не только штрафом.

По словам эксперта, есть и вполне легальные изменения, которые согласовывать не нужно. Если вы ставите деталь, которую завод уже предусмотрел для конкретной модели, но просто не установил на вашу машину, – это не проблема. Главное, чтобы имелись штатные места и разъемы для монтажа. К тому же, если такая деталь сертифицирована (скажем, багажник на крышу), это вообще идеальный вариант. А вот переделка салона, вроде установки чехлов или ковриков, к тюнингу вообще не относится.

Все меняется, когда речь заходит о «тяжелых» доработках. Замена двигателя на другой по объему или мощности, установка нештатных силовых бамперов, расширение арок, любые обвесы, газобаллонное оборудование или изменение подсветки – все это требует обязательного согласования. Если пренебречь процедурой, после штрафа ГАИ потребует вернуть все как было. При невыполнении этого требования регистрацию автомобиля аннулируют, а номера официально объявят в розыск.

О похожих рисках для автовладельцев «За рулем» недавно рассказывал.