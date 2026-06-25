Названы машины, с которых чаще всего крадут детали

Страховщики назвали автозапчасти, которые чаще всего крадут в 2026 году

Проблема краж автомобильных запчастей в России никуда не делась и в 2026 году. Как выяснили опрошенные Autonews.ru представители крупнейших страховых компаний, ситуацию только подогревает дефицит деталей на ряд моделей и их постоянное подорожание. Разберемся, какие машины сейчас в фокусе внимания преступников и что именно они уводят.

Согласно статистике экспертов компании «Согласие», в 54% случаев злоумышленники охотились на детали легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV). Остальные 46% пришлись на грузовую технику. Абсолютным лидером среди «легковушек» по числу краж стала корейская марка Kia – на нее пришлось около 29% всех подобных инцидентов. Внутри бренда чаще всего страдают модели Rio и Sorento.

Корейские автомобили, кстати, сохраняют бешеную популярность на вторичке. Данные аналитического агентства « Автостат-Инфо» за январь-май показывают: свои номера сменили 141 061 машина Kia, что на 4% больше, чем годом ранее. Причем модель Rio стала самой продаваемой подержанной иномаркой в России за этот период – разошлась 50 283 штуками.

В сегменте грузовиков картина иная. За первое полугодие 2026-го чаще других «жертвами» становились модели китайской марки Sitrak (примерно треть всех случаев). Основной удар пришелся на большегруз C7H. В зону риска попали и отечественные КамАЗы.

Опасные детали для «европейцев» и «китайцев»

Впрочем, Ирина Мишурова из компании «МАКС» придерживается другого мнения. По ее словам, основной интерес преступников сейчас сосредоточен на европейских марках. Причина проста: таких машин в России все еще очень много, а вот запчасти на них в большом дефиците. На вторичном рынке в январе-мае самыми ходовыми европейцами стали Volkswagen (109 170 продаж) и Renault (82 049).

«Кроме того, из-за роста популярности и дороговизны компонентов, китайские автомобили тоже все чаще привлекают злоумышленников», – добавила Мишурова. По ее наблюдениям, у Zeekr чаще всего уводят колеса (из-за большого радиуса), а у Haval M6 – фары. Примечательно, что в мае 2026 года продажи китайских авто с пробегом в России взлетели на 45%. Всего за месяц сменили владельцев 105,5 тысячи таких машин, причем в тройке лидеров спроса оказались Haval, Geely и Chery.

Европейский масс-маркет попал в черные списки и компании «Ренессанс Страхование». Ее статистика тоже фиксирует частые случаи краж деталей с китайских машин. В зоне риска – все те же Haval, Geely, Chery и Changan. Правда, вице-президент компании Сергей Демидов уточнил: эти цифры касаются только автомобилей, на которые оформлено каско. По данным «Автостата», общая емкость вторичного рынка запчастей для иномарок в России в прошлом году достигла $25,8 млрд. Львиную долю (13,3%) потратили на детали для Toyota. На втором и третьем местах – Kia и Hyundai с 8,5 и 8% соответственно.

Что воруют чаще всего

Как пояснил Демидов, преступники в первую очередь выбирают то, что можно снять быстро и без лишнего шума. В списке фаворитов – дворники, зеркала, противотуманные фары и колеса. Бывает, уводят даже крылья и капот. Полная статистика «Ренессанс Страхование» выглядит так: на первом месте кража конструктивных элементов (35,3%), на втором – колес (27,7%), на третьем – оборудования из салона без повреждения кузова (вроде магнитол, 18%). Замыкает рейтинг кража салонного оборудования с разбитием стекла (9,3%). Нередко из машин исчезают и личные вещи водителя, но, по словам Демидова, они обычно не застрахованы, поэтому в страховую статистику такие случаи просто не попадают.

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