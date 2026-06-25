Проверенные агрегаты, цена от 780 тыс. рублей: достойная альтернатива Рио и Логану

Названы плюсы и минусы седанов и хэтчбеков Ford Fiesta с пробегом

Ford Fiesta — переднеприводный автомобиль B‑класса.

Официально продавали седан и хэтчбеки (три или пять дверей). До 2015 года – немецкой сборки, затем начали выпуск в Татарстане, там же собирали и двигатель 1.6.

При рестайлинге 2012 года гамму моторов для российского рынка сократили до одного, убрав менее популярные двигатели 1.2 и 1.4.

По размерам – конкурент Kia Rio и пары Renault Logan/Sandero. По оснащению же Fiesta интереснее, и цена была в среднем выше. На вторичке сейчас Fiesta дешевле корейских моделей.

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Достоинства

Прекрасные ходовые качества.

Добротные материалы салона.

Хорошо подготовлен к зиме.

Ford Fiesta

Недостатки

Тесный задний ряд сидений.

Клиренс 140 мм.

Просчеты в эргономике.

Основной недостаток хэтчбека по сравнению с седаном – слишком скромный багажник. Заявлено 280 л, в реальности еще меньше. А у седана достойные 455 л.

Моторы

Ни к одному из бензиновых атмосферников нет серьезных нареканий. Алюминиевые блоки, ременный привод ГРМ, распределенный впрыск, гидрокомпенсаторов нет. Всем оптимален бензин АИ‑95. Завод разрешал АИ‑92, но им можно быстро убить свечи.

Наибольшим ресурсом обладает мотор 1.6 семейства Duratec – порой свыше 400 тысяч км. Он и самый распространенный, и прекрасно изучен по Фокусу.

На Фиесте применен в трех модификациях (85, 105 или 120 л. с.). По «железу» они почти идентичны, различия – в навесном оборудовании, системе выпуска и настройках блока управления.

Проблемы у всех моторов носят возрастной характер: со временем начинают подтекать сальники, после 150 тысяч км высоким угаром масла может проявиться износ поршневой группы. Рассыхается корпус катушек зажигания, хандрит электронный ­дроссель.

Встречаются также Фиесты с дизелями 1.4 и 1.6. Оба надежны и долговечны, но с ними больше возни – систему EGR, сажевый фильтр и форсунки необходимо эпизодически прочищать.

Коробки передач

Механическая коробка IB5 общая для всех версий, также знакома по Фокусу. Ресурс свыше 250 тысяч км. Однако некоторые болячки дают о себе знать раньше – в частности, регулярно текут сальники. Недостаточно живучи синхронизаторы. Конкретно на Фиесте отмечали также износ пары шестерен пятой передачи.

Из автоматических коробок до рестайлинга применялся четырехступенчатый гидроавтомат 4F27E, простой и очень стойкий. После – робот PowerShift, он же Getrag 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями. Прослыл убийцей сцеплений, менять их приходилось так же часто, как тормозные колодки. К 2015 году после модернизации стало лучше, но ненамного. Вилки сцепления и сальник первичного вала тоже сдаются быстро.

Эксплуатационные болячки

К ходовой части и рулевому управлению никаких нареканий. Но подвеска жесткая, потому на корявых дорогах быстро растрясаются стойки стабилизатора, шаровые опоры и некоторые сайлентблоки.

В нашем климате сравнительно недолго живут стартер и генератор. У стартера обычно отказывает втягивающее реле, у генератора – реле-регулятор. В моторчике печки быстро изнашиваются щетки.

На дорестайлинговых машинах болячкой были замки передних дверей, затем внедрили модифицированные личинки. Также на ранних Фиестах из-за конструктивного просчета пачками перегорали лампочки ближнего света: проблему решали установкой дополнительного резистора.

Euro NCAP: пять звезд. Водитель/пассажир – 91%, ребенок – 86%, пешеход – 65%, системы содействия безопасности – 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Fiesta хэтчбек 1.6 робот

Оптимальный выбор: Fiesta седан 1.6 АКП или МКП

За те же деньги: Лада Веста, Nissan Almera, Renault Logan/Sandero, Volkswagen Polo

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