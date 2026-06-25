Возможен ли запрет праворульных автомобилей в России

Эксперт Моржаретто: почему полный запрет праворульных авто в РФ маловероятен

Несмотря на то что ведомства начали оценивать риски, полный запрет праворульных машин в стране – сценарий маловероятный. К такому выводу приходят опрошенные Life.ru специалисты Иван Зенкевич и Игорь Моржаретто – по их мнению, жесткие ограничения затронули бы миллионы людей и целые регионы.

Сейчас в России числится около 4 миллионов легковушек с правым рулем. Это, между прочим, примерно 8,4% всего автопарка. Причем более половины из них сосредоточено на Дальнем Востоке, еще внушительная доля – в Сибири. Безусловный лидер тут Приморский край (свыше 816 тысяч таких авто), следом Иркутская область (почти 342 тысячи) и Хабаровский край (около 303 тысяч).

Автоэксперт Иван Зенкевич считает: проблема во многом надумана. По его словам, на Дальнем Востоке на таких автомобилях ездят уже больше 30 лет, и местные водители давно привыкли к их нюансам. «Все зависит от головы и мастерства вождения, а не от конструкции автомобиля», – заявил он в беседе с Life.ru. Правда, Зенкевич тут же признал: новичку или неопытному водителю на трассе совершать обгоны действительно сложнее, особенно в регионах, где в основном ездят леворульные машины.

Почему «правый руль» так популярен на востоке страны? Все логично: близость Японии, отлаженный ввоз подержанных машин, доступные запчасти и огромная сеть сервисов. За десятилетия в городах под этот транспорт сформировалась отдельная инфраструктура. И спрос не падает – за первые четыре месяца 2026 года из Японии ввезли более 72 тысяч подержанных авто, что на треть превышает показатели прошлого года. Самые ходовые модели – Toyota Corolla, Honda Fit и Toyota Vitz.

Игорь Моржаретто в разговоре с Life.ru тоже заметил, что в теории правый руль при правостороннем движении может таить в себе риски. Однако на деле статистика аварийности примерно одинакова – владельцы быстро осваивают безопасные приемы вождения. По его мнению, тотальный запрет коснулся бы практически каждого десятого автомобиля в стране и спровоцировал бы серьезное недовольство в тех регионах, где такие машины – основа автопарка. Поэтому власти, скорее всего, ограничатся изучением вопроса и точечными мерами, не загоняя этот транспорт под полный вывод из эксплуатации.

Напомним, что ранее Минтранс, МВД, Минпромторг и НАМИ начали исследовать возможные риски эксплуатации праворульных машин при правостороннем движении.

О возможных ограничениях для праворульных машин «За рулем» подробно писал.