Российский автопром наращивает обороты: что изменилось с прошлого года

Росстат: выпуск легковых автомобилей вырос в России на 6,8%

Росстат опубликовал свежие данные – за первые пять месяцев 2026 года в стране собрали 300 тысяч легковых автомобилей. Это на 6,8% превышает прошлогодний показатель за тот же период. А вот в мае темпы оказались еще выше: с конвейеров сошло 51,6 тысячи машин, что сразу на 47,4% больше, чем в мае 2025-го.

С грузовой техникой картина чуть сложнее. За январь-май производство составило 47,3 тысячи единиц – это на 19,1% меньше, чем годом ранее. Правда, в самом конце весны грузовики тоже пошли в гору: 9,4 тысячи штук – плюс 5% к маю прошлого года.

Заводы тем временем не стоят на месте. АВТОВАЗ, например, вернулся к работе 14 мая после корпоративного отпуска, за время которого успели обновить оборудование. На калужском «АГРе» в мае запустили полный цикл выпуска кроссовера TENET T4L, да еще и отметили юбилей – 100-тысячный автомобиль под маркой TENET.

У китайского Haval в Тульской области тоже свой рубеж: 150-тысячный кроссовер серии F покинул конвейер. А в Шушарах на мощностях холдинга «АГР» стартовало производство по полному циклу нового премиального внедорожника ESTEO MX. И это еще не все – «Нижегородские грузовые автомобили» в мае начали собирать новый магистральный тягач «Валдай 45 PRO».

Ранее «За рулем» рассказывал о подробностях выпуска новой Лады.