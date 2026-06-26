Автоюрист объяснил, когда тюнинг может обернуться проблемами с ГИБДД

Юрист Воропаев рассказал, что грозит за тюнинг машины в 2026 году

Сам по себе тюнинг не под запретом, но любые вмешательства в конструкцию, способные повлиять на безопасность, необходимо легализовать. Такое разъяснение дал автоюрист Лев Воропаев.

«Если мы меняем деталь того же типа на такую же деталь с параметрами, которые не влияют на безопасность, это, формально, тоже изменения в конструкцию. Но с точки зрения завода-изготовителя они не влияют на безопасность», – пояснил адвокат.

По его словам, согласовывать ничего не нужно, когда устанавливаешь детали, которые производитель заранее предусмотрел для данной модели, но не поставил на конкретную машину с завода. Главное условие – наличие штатных креплений и разъемов. Если же деталь еще и прошла сертификацию (например, багажник на крыше), то процесс становится еще проще.

Кстати, тюнингом не считаются косметические изменения в салоне. Речь об установке чехлов, ковриков и подобных аксессуаров – тут никаких проблем.

Подлежащее согласованию

А вот серьезные доработки, которые затрагивают безопасность, требуют обязательного одобрения. В этот список входит замена мотора на двигатель с другим объемом и мощностью, установка мощных силовых бамперов, не предусмотренных заводом, расширение арок колес, монтаж кузовных обвесов и газобаллонного оборудования. Также изменения в оптике и прочие вмешательства влекут за собой необходимость регистрации.

Чем рискует владелец

Если процедуру согласования проигнорировать, одним штрафом дело не ограничится. В ГИБДД потребуют вернуть автомобиль в заводское состояние. При отказе регистрацию машины могут аннулировать, а ее номера – объявить в розыск.

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