Где можно будет купить новый российский кроссовер после начала продаж?

ESTEO MX можно будет купить в ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки

Новый российский премиальный кроссовер ESTEO MX наконец-то выходит на рынок – официальные продажи стартуют уже этим летом. Первыми, кто сможет своими глазами увидеть и оценить новинку, станут посетители дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки. Именно там машина появится сразу после того, как стартуют продажи.

Под капотом у этой модели стоит двухлитровый турбомотор, выдающий 197 лошадиных сил. В паре с ним работает классический 8-диапазонный автомат, а привод – полный. Клиренс, кстати, солидный – 210 мм. Производитель также предусмотрел расширенный зимний пакет: двигатель можно запустить дистанционно, а салон прогреть или охладить через мобильное приложение. В общем, машину постарались сделать удобной на все случаи жизни, в любую погоду.

Esteo MX

Кстати, название ESTEO – не просто красивое слово. Его собрали из латинских est и eo, что переводится как «существовать» и «путь». Правда, есть и другая расшифровка: каждая буква означает одну из ценностей марки – эстетика, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, между прочим, делают особый упор на то, чтобы интерьер был не просто красивым, а сочетал в себе самые современные технологии.

Сборка ESTEO MX уже запущена на заводе холдинга АГР в Шушарах. Перед этим площадку основательно модернизировали: обновили инженерные системы, завезли высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке, где наносится стекольный клей, и обновили конвейеры с манипуляторами. Благодаря этому удалось начать выпуск новинки без остановки конвейера других автомобилей.

Esteo MX

Сейчас на заводе активно используются роботы, автоматические системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровые контролеры качества. Все ключевые процессы объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. По идее, это должно гарантировать высокую точность сборки и стабильность на выходе.

Ольга Антюшина, Директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.

Ранее «За рулем» писал о том, как российский премиальный седан сравнивали с Rolls-Royce и Maybach.