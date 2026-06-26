Эта простая хитрость сэкономит литры бензина в кризис

Эксперт Субботин назвал простой и рабочий способ снижения расхода топлива

Многие автовладельцы, желая сэкономить на бензине, хватаются за любые советы – от супер-присадок до волшебных «таблеток» в бак. Ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, однако, развенчивает мифы: реальных способов не так уж и много. Главный секрет, по его словам, – банальная аккуратность за рулем.

Если не стартовать с пробуксовкой и держать скорость умеренной, эффект будет. Можно чуть перекачать шины – это даст крошечный плюс, но решающей роли не сыграет. Все сводится к плавности и медлительности на дороге, объяснил он. Никакие добавки механическую работу двигателя не облегчат. Эксперт добавил: популярные нынче «чудо-средства» в баке не только бесполезны, но и запросто угробят топливную систему.

О других способах экономии топлива «За рулем» ранее рассказал.