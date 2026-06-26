Аналитики назвали самые популярные марки автомобилей у женщин в России

Hyundai возглавил рейтинг «женских» брендов, а ГАЗ и ВАЗ стали самыми «мужскими»

Аналитики финансового медиа «Т–Ж» выяснили, какие автомобильные бренды в России пользуются наибольшей популярностью у женщин, и составили рейтинг «самых женских» марок.

Лидером рейтинга стал Hyundai: согласно исследованию, 33% заправок этого бренда приходится на женщин. Почти такие же показатели оказались у Mazda и Chery – 32%.

Противоположная ситуация наблюдается у отечественных брендов: автомобили ГАЗ и ВАЗ признаны самыми «мужскими». Доля транзакций на АЗС, совершаемых мужчинами-водителями этих марок, достигает 88% и 84% соответственно.

В отчете также отмечено, что молодые водители до 25 лет чаще всего управляют Lada – каждый восьмой автомобиль этой марки принадлежит этой возрастной группе. При этом ядро аудитории Haval и Chery составляют люди 35-44 лет, которых аналитики относят к наиболее платежеспособной категории.

Интересно, что Renault и ГАЗ чаще всего выбирают водители старшего возраста. Эксперты связывают это с высоким спросом на модель Logan в 2000-х годах и ограниченным бюджетом пенсионеров.

Кроме того, исследование показало, что автовладельцы младше 25 лет и старше 55 лет тратят на масла и запчасти значительно больше, чем водители среднего возраста.

По мнению аналитиков, это косвенно свидетельствует о том, что их машины старше и сильнее изношены.

Ранее «За рулем» рассказал, какие бренды оказались самыми популярными у российских водителей.