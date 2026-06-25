А вы знали, что за «запертую» на парковке машину можно получить компенсацию?

Водитель может взыскать ущерб за перекрытый выезд с парковки через суд

Ситуация, когда чужой автомобиль блокирует выезд с парковки, знакома многим. Как действовать, если владелец не оставил номера и не выходит на связь? Александр Манько, юрист, назвал конкретные шаги для таких случаев.

Первым делом специалист советует звонить по номеру 112. Сообщите оператору, что машина перекрывает проезд, а ее хозяин недоступен. После вызова приезжают инспекторы ГАИ, составляют протокол и фиксируют нарушение. При необходимости они же организуют эвакуацию авто, которое мешает проезду.

«Говорим: автомобиль блокирует выезд, владелец не выходит на связь», – объяснил Манько, как именно нужно формулировать обращение.

Штраф за такие действия, по словам юриста, составляет до 3 тысяч рублей. Но это не единственный способ наказать нарушителя. Пострадавший водитель вправе подать иск в суд и потребовать возмещения всех убытков. Речь идет о тратах на такси, аренду другого транспорта или даже упущенной выгоде. Главное – заранее подготовить доказательства: фото и видео блокировки, чеки на понесенные расходы, а также копии документов, оформленных сотрудниками ГАИ.

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